Какие редкоземельные минералы есть в Украине, и зачем они нужны Дональду Трампу?

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По словам экспертов, несмотря на то, что на территории Украины выявлено несколько сотен перспективных геологических объектов, лишь некоторые из них могут стать месторождениями, если их разработка будет признана экономически целесообразной.

«Оценки, которые были опубликованы, очень приблизительны, — говорит Адам Вебб, руководитель отдела сырья для аккумуляторов в Benchmark Mineral Intelligence. — Необходимо проделать гораздо больше работы, чтобы доказать, что эти месторождения полезных ископаемых являются экономическими запасами».

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Если говорить о других важных украинских полезных ископаемых, по данным «Forbes Украина», около 70% из них расположены в Донецкой, Днепропетровской и Луганской областях. Таким образом, многие из них находятся на территории, захваченной и все еще оккупированной Россией.

Помимо редкоземельных минералов, на территории Украины находятся залежи таких критических минералов как литий. По данным правительства Украины, запасы лития в стране составляют около 450 000 тонн.

Литий является критически важным минералом, который может быть извлечен из циннвальдита Фото: Getty Images

Добыча лития в Украине пока не ведется, хотя есть планы начать ее.

На данный момент Россия оккупирует минимум два литиевых месторождения: Шевченковское в Донецкой области и комплексное рудное месторождение Крутая Балка в Бердянском районе.

Месторождения литиевых руд в Кировоградской области остаются под контролем Украины.

Почему Трампу нужны эти минералы?

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Заинтересованность США в контроле над добычей редкоземельных металлов и, возможно, критически важных минералов во многом обусловлена конкуренцией с Китаем.