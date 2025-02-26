Президент США Дональд Трамп поздним вечером во вторник в своей социальной сети Truth Social опубликовал видео, похоже, созданное при помощи искусственного интеллекта. На нем Газа изображена как курорт, похожий на страны Персидского залива, и содержит различные необычные элементы, включая золотую статую Трампа, Илона Маска с хумусом и американского и израильского лидеров без рубашек, отдыхающих на пляже.
Трамп опубликовал, возможно, созданное ИИ видео, изображающее Газу в виде курорта
В начале видео палестинские дети идут босиком по руинам Газы. "Что будет дальше?" - спрашивает заставка. Они направляются к панораме небоскребов, выстроившихся вдоль береговой линии Газы.
"Дональд идет, чтобы освободить вас, - звучит голос. - Трамп-Газа ярко сияет. Золотое будущее сияет очень ярко. Наслаждайтесь жизнью и танцуйте. Работа сделана".
Базирующаяся на Западном берегу Палестинская национальная администрация назвала это предложение "серьезным нарушением международного права". Госминистр Палестины по иностранным делам Варсен Агабекян-Шахин заявила ранее в этом месяце: "Мы уже пережили насильственное перемещение, и оно больше не повторится", - имея в виду сотни тысяч палестинцев, перемещенных во время арабо-израильской войны, когда в 1948 году был создан Израиль.
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