Трамп опубликовал, возможно, созданное ИИ видео, изображающее Газу в виде курорта

В начале видео палестинские дети идут босиком по руинам Газы. "Что будет дальше?" - спрашивает заставка. Они направляются к панораме небоскребов, выстроившихся вдоль береговой линии Газы.

Базирующаяся на Западном берегу Палестинская национальная администрация назвала это предложение "серьезным нарушением международного права". Госминистр Палестины по иностранным делам Варсен Агабекян-Шахин заявила ранее в этом месяце: "Мы уже пережили насильственное перемещение, и оно больше не повторится", - имея в виду сотни тысяч палестинцев, перемещенных во время арабо-израильской войны, когда в 1948 году был создан Израиль.