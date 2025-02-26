CSDD предупреждает об активизации мошенников, выдающих себя за учреждение, латвийский биатлонист Расторгуев после инцидента с тренером не будет продолжать сезон, а в Министерстве сообщения рассказали, когда может возобновиться паромное сообщение между Ригой и Стокгольмом. Об этом и не только читайте в ежедневной подборке RUS TVNET - рассказываем коротко о главном за среду, 26 февраля.
Главное за 26 февраля ⟩ Мошенники выдают себя за CSDD, итоги инцидента с Расторгуевым и когда из Риги снова пустят паромы
Новости Латвии:
В Латвии языковой вопрос годами сводится к противостоянию латышского и русского. Однако за последние 20 лет в страну тихо, но стремительно вошел английский. Он прочно закрепился в туризме, науке и коммуникациях, а подростки, похоже, порой говорят на нем чаще, чем на родном. Насколько глубоки корни английского в Латвии, как эксперты оценивают его влияние и действительно ли английский уже победил?
Планы премьер-министра Латвии Эвики Силини ("Новое Единство") по "перезагрузке" работы правительства приостановились из-за ее болезни. Это замедлит переговоры коалиционных партий о назначении новых министров.
Полиция Латвии передала в прокуратуру дело о многолетнем сексуальном насилии над детьми. Пенсионер обвиняется в насилии над тремя своими несовершеннолетними дочерьми, включая преступления, совершенные более 40 лет назад, сообщили в правоохранительных органах.
Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев не будет продолжать сезон по состоянию здоровья, сообщила Латвийская федерация биатлона (LBF). В свою очередь тренер подал в отставку.
Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) обращает внимание общественности, что активизировались мошенники, которые от имени CSDD рассылают поддельные электронные письма о применении административного наказания.
За рубежом:
Президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил, что проект соглашения об экономическом сотрудничестве с США подготовлен, но пока не решен вопрос о гарантиях безопасности, которые Киев считает очень важными, сообщает AFP.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что соглашение между Украиной и Соединенными Штатами о совместной разработке природных ресурсов позволит Киеву "продолжать борьбу". Такое заявление он сделал в Овальном кабинете Белого дома, отвечая на вопросы журналистов.
За каждым типовым домом в спальном районе стоит свой автор. При внимательном рассмотрении становится ясно, что эти здания вовсе не такие скучные и однообразные, как кажется на первый взгляд, подчеркивает историк архитектуры и защитник памятников старины Оливер Орро. Его мнение приводит портал Rus.Postimees.
Военный транспортный самолет Ан-12 рухнул во вторник вечером в жилом районе на окраине Хартума, столицы Судана. В результате катастрофы погибли 46 человек, сообщили власти региона.
В четверг в Стамбуле состоится встреча американских и российских дипломатов, посвященная вопросам работы дипломатических миссий. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Интересное чтиво:
Мюзикл о наркоторговце, совершающем транс-переход, "Эмилия Перес" после выхода стал одним из главных фаворитов всех кинонаград, несмотря на то, что большинству зрителей он не пришелся по душе. А позже скандал только усилился.
Во вторник, 25 февраля, друг Яниса Тиммы, американский предприниматель Марк Пугачев вышел на связь с подписчиками, чтобы ответить на вопросы, которые касаются расследования смерти латвийского баскетболиста.
Паромное сообщение между Ригой и Стокгольмом может возобновиться не ранее 2026 года, сообщили агентству LETA в Министерстве сообщения.
75-летняя Алла Пугачева поделилась в соцсетях свежей фотографией своего 11-летнего сына Гарри.
Холодным зимним вечером, когда реку Вейупе в Адажи сковало льдом, у Каспара Улстса и его жены Виты возникла спонтанная идея - расчистить небольшую дорожку для катания на коньках. Но когда Каспар осмотрел то, что получилось, он понял, что видит нечто знакомое. Это был настоящий хвост знаменитого кота из мультфильма "Поток". И тогда пара принялась за кропотливую работу, чтобы полностью воссоздать знаменитый образ.
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