Главное за 26 февраля Мошенники выдают себя за CSDD, итоги инцидента с Расторгуевым и когда из Риги снова пустят паромы

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За рубежом:

Президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил, что проект соглашения об экономическом сотрудничестве с США подготовлен, но пока не решен вопрос о гарантиях безопасности, которые Киев считает очень важными, сообщает AFP.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что соглашение между Украиной и Соединенными Штатами о совместной разработке природных ресурсов позволит Киеву "продолжать борьбу". Такое заявление он сделал в Овальном кабинете Белого дома, отвечая на вопросы журналистов.

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За каждым типовым домом в спальном районе стоит свой автор. При внимательном рассмотрении становится ясно, что эти здания вовсе не такие скучные и однообразные, как кажется на первый взгляд, подчеркивает историк архитектуры и защитник памятников старины Оливер Орро. Его мнение приводит портал Rus.Postimees.

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Военный транспортный самолет Ан-12 рухнул во вторник вечером в жилом районе на окраине Хартума, столицы Судана. В результате катастрофы погибли 46 человек, сообщили власти региона.

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В четверг в Стамбуле состоится встреча американских и российских дипломатов, посвященная вопросам работы дипломатических миссий. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Интересное чтиво:

Мюзикл о наркоторговце, совершающем транс-переход, "Эмилия Перес" после выхода стал одним из главных фаворитов всех кинонаград, несмотря на то, что большинству зрителей он не пришелся по душе. А позже скандал только усилился.