Витамин B с утра, магний - на ночь, или Для каждого витамина свое время

Витаминах могут укрепить иммунитет и при необходимости обеспечить организм микроэлементами и минеральными веществами, которые мы не получаем в достаточном количестве с пищей. Но для того, чтобы организм лучше усваивал витамины и минералы, их нужно принимать в правильное время и правильным образом.
Фармацевт Занда Озолиня рассказывает о том, что надо учитывать при приеме витаминов и пищевых добаок.
Как подчеркивает фармацевт, не все витамины распределяются в организме одинаково, поэтому желательно знать, когда их принимать: некоторые лучше утром, а другие - вечером, перед сном. Правильное употребление витаминов поможет организму усваивать необходимые вещества и использовать их более эффективно.
Утренние витамины
Большинство растворимых в воде витаминов рекомендуется принимать утром натощак - за 30 минут до или через два часа после приема пищи. Например, витамины группы В, так как они дают энергию и уменьшают стресс, а также улучшают настроение.
Витамин C лучше всего принимать после или во время еды, поскольку возможны побочные явления - понос и раздражение желудка.
Правильный прием поможет снизить их вероятность.
Витамин D (он относится к жирорастворимым витаминам) также рекомендуется принимать утром. Этот важный витамин не только улучшает наш иммунитет и участвует в усвоении кальция, но и повышает работоспособность и дает энергию.
Железо лучше всего принимать натощак, так как для его усвоения необходима кислая среда, поэтому его можно употреблять вместе с витамином C или апельсиновым соком.
Помните - витамины С и B растворяются в воде, и организм их берет столько, сколько нужно, остальное выводится с мочой.
Эти витамины не накапливаются в организме, поэтому их рекомендуется принимать ежедневно.
Обеденные витамины
Если вы принимаете мультивитамины, то лучше всего это делать после еды. Причина проста - за завтраком мы обычно мало едим, а если принимаем важные лекарства, например, от давления, то тоже утром. Поэтому мультивитамины лучше принимать после обеда.
Вечерние витамины
Жирорастворимые витамины (KEA) желательно принимать во время ужина, так как их резервы хранятся в печени.
Витамины K, A, E лучше принимать вместе с пищей, которая содержит насыщенные жиры или масла, - чтобы помочь им лучше абсорбироваться.
Магний также рекомендуется принимать вечером, поскольку он всасывается в желудочно-кишечном тракте и способствует здоровому сну. Судороги у людей также чаще всего бывают ночью, и прием магния поможет их избежать.
Помните - единственный витамин группы B, который рекомендуется принимать вечером, это витамин B3, или ниацин, участвующий в процессах засыпания.
В течение всего дня
Мы не всегда можем принять необходимое количество витамина или микроэлемента за один раз. Например, дозу кальция желательно разделить на части, так как за oдин раз его всасывается только до 500 мг.
Кальция цитрат можно принимать независимо от приема пищи, а кальция карбонат - во время еды, так как для всасывания ему необходима кислая среда.
Однако нужно учитывать, что кальций может препятствовать процессу всасывания важных медикаментов, например, статинов, антибиотиков, гормонов щитовидной железы, поэтому его лучше принимать через два-три часа после приема лекарств.
Также кальций не рекомендуется принимать вместе с железом, поскольку он уменьшает кислую среду желудка. Большие дозы кальция уменьшают усвоение бета-каротина, ликопена и астаксантина из пищи.
Прием витаминов во время беременности
Особое внимание на прием витаминов и пищевых добавок необходимо обратить во время беременности. В этот период витамины лучше всего принимать в послеобеденное время, так как они содержат кальций, железо и фолиевую кислоту.
Прием этих витаминов перенесен на вторую половину дня, поскольку в утренние часы из-за интоксикации у беременных бывает тошнота.
Если витамины, принимаемые с утра после завтрака, вызывают тошноту, то их можно принимать после обеда (желательно в первой половине дня), однако во время беременности витамины можно принимать и на ночь.
Еще о минеральных веществах
Минеральные вещества рекомендуется принимать каждое по отдельности - например, магний на ночь, а цинку помогает лучше усваиваться витамин C, поэтому его советуют принимать с утра. Селен принимают вместе с витаминами-антиоксидантами, лучше - с утра.
Учтите! Если вы длительное время принимаете цинк в больших дозах, то это может привести к дефициту меди, которая очень важна для здоровых суставов.
Актуально сейчас!
Необходимость приема того или иного витамина или пищевой добавки также в значительной мере зависит от времени года. Сейчас, в зимний период, наиболее актуальны витамины, которые укрепляют иммунитет, например, витамины D и C. Важным минералом в зимний сезон является цинк - он помогает лучше усваиваться витамину C и таким образом защищает нас от вирусов и болезней.
Материал подготовлен в сотрудничестве с BENU aptieka.