Витамин B с утра, магний - на ночь, или Для каждого витамина свое время

Фармацевт Занда Озолиня рассказывает о том, что надо учитывать при приеме витаминов и пищевых добаок.

Как подчеркивает фармацевт, не все витамины распределяются в организме одинаково, поэтому желательно знать, когда их принимать: некоторые лучше утром, а другие - вечером, перед сном. Правильное употребление витаминов поможет организму усваивать необходимые вещества и использовать их более эффективно.

Утренние витамины

Большинство растворимых в воде витаминов рекомендуется принимать утром натощак - за 30 минут до или через два часа после приема пищи. Например, витамины группы В, так как они дают энергию и уменьшают стресс, а также улучшают настроение.

Витамин C лучше всего принимать после или во время еды, поскольку возможны побочные явления - понос и раздражение желудка.

Правильный прием поможет снизить их вероятность.

Витамин D (он относится к жирорастворимым витаминам) также рекомендуется принимать утром. Этот важный витамин не только улучшает наш иммунитет и участвует в усвоении кальция, но и повышает работоспособность и дает энергию.

Железо лучше всего принимать натощак, так как для его усвоения необходима кислая среда, поэтому его можно употреблять вместе с витамином C или апельсиновым соком.

Помните - витамины С и B растворяются в воде, и организм их берет столько, сколько нужно, остальное выводится с мочой.

Эти витамины не накапливаются в организме, поэтому их рекомендуется принимать ежедневно.

Обеденные витамины

Если вы принимаете мультивитамины, то лучше всего это делать после еды. Причина проста - за завтраком мы обычно мало едим, а если принимаем важные лекарства, например, от давления, то тоже утром. Поэтому мультивитамины лучше принимать после обеда.

Вечерние витамины

Жирорастворимые витамины (KEA) желательно принимать во время ужина, так как их резервы хранятся в печени.

Витамины K, A, E лучше принимать вместе с пищей, которая содержит насыщенные жиры или масла, - чтобы помочь им лучше абсорбироваться.

Магний также рекомендуется принимать вечером, поскольку он всасывается в желудочно-кишечном тракте и способствует здоровому сну. Судороги у людей также чаще всего бывают ночью, и прием магния поможет их избежать.

Помните - единственный витамин группы B, который рекомендуется принимать вечером, это витамин B3, или ниацин, участвующий в процессах засыпания.

В течение всего дня

Мы не всегда можем принять необходимое количество витамина или микроэлемента за один раз. Например, дозу кальция желательно разделить на части, так как за oдин раз его всасывается только до 500 мг.

Кальция цитрат можно принимать независимо от приема пищи, а кальция карбонат - во время еды, так как для всасывания ему необходима кислая среда.