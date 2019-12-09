Пн, 9.12.2019
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В Латгале двое мужчин жестоко ограбили таксиста и священника

Иллюстративное фото.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

На минувшей неделе полиция задержала двух особо опасных мужчин, которые в Лудзе и Даугавпилсе ограбили двух человек, избив одного молотком, а второго почти на сутки оставили связанным в беспомощном состоянии, сообщила представитель Управления Госполиции Латгальского региона Ласма Курсите. 

Обоих злоумышленников подозревают в совершении ограбления в конце ноября. Отмечается, что в Даугавпилсе мужчины обманом проникли в дом бывшего священника 1957 года рождения и, применив насилие, и, связав его, преступники ограбили квартиру, взяв банковскую карту, документы удостоверения личности и другие вещи экс-священника. Мужчина провел в беспомощном состоянии почти сутки. 

Злоумышленники были объявлены в розыск, был проведен ряд оперативных мероприятий, чтобы как можно скорее их найти, указала Курсите. 

Через пару дней после этого мужчины 1979 и 1982 года рождения были задержаны. В ходе следствия выяснилось, что эти люди, возможно, совершили безжалостное ограбление в Лудзе. 

Также в конце ноября подозреваемые вызвали такси и во время поездки пустили водителю газ в лицо и четыре раза ударили молотком по голове. Таксисту 1961 года рождения удалось сбежать от преступников и вызвать медиков. 

Мужчины украли личные вещи таксиста. Сам пострадавший был доставлен в Резекненскую больницу с ушибами головы и открытыми ранами. После совершения преступления злоумышленникам удалось сбежать с места происшествия.

Полиция подчеркивает, что задержанные и ранее попадали в поле зрения стражей порядка за аналогичные преступления. На данный момент к обоим применена мера пресечения - заключение под стражу. 

По факту случившегося начат уголовный процесс. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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