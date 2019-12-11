Толстые люди умирают раньше худых? Ответы на вопросы о смерти и старости
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Возможно ли "хакнуть" процесс старения и быть молодым вечно? Есть ли способ продлить жизнь, и как на это влияют алкоголь, сигареты, занятия спортом и окружающая нас среда? На эти и другие вопросы в программе на YouTube-канале "А поговорить?" ответил биолог Александр Панчин.
Александр Панчин — российский биолог, популяризатор науки, научный журналист, писатель и блогер.
Сегодня он является членом комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований.
Панчин не раз говорил о том, что не стоит бояться ГМО, и считает направленное против них движение лженаучным.
Два года назад в передаче "Не верю" на телеканале "Спас" учёный дискутировал с протоиереем Алексеем Батаноговым на тему существования Бога.