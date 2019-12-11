Толстые люди умирают раньше худых? Ответы на вопросы о смерти и старости

Возможно ли "хакнуть" процесс старения и быть молодым вечно? Есть ли способ продлить жизнь, и как на это влияют алкоголь, сигареты, занятия спортом и окружающая нас среда? На эти и другие вопросы в программе на YouTube-канале "А поговорить?" ответил биолог Александр Панчин.