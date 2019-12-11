Латвийским учителям часто бывает стыдно говорить о контрацепции и других сексуальных проблемах. Такой посыл прозвучал в передаче портала TVNET "Зона комфорта", в рамках которой обсуждался урок "сексуального воспитания" в Рижской 3-й государственной гимназии.

Полная запись программы:

Главное:

Обязанность каждой семьи - рассказывать детям о репродуктивном здоровье;

Учителям трудно говорить о сексуальности;

Необходимо больше дискутировать в школах;

Здоровье как приоритет - только на бумаге;

Родители также должны быть образованы в вопросах репродуктивного здоровья;

Министерство образования и науки обещает укреплять сотрудничество с неправительственными организациями.

Контекст

В конце ноября Центр кризисной беременности выступил с лекцией в Рижской 3-й государственной гимназии. Представители ассоциации рассказали студентам о контрацепции, беременности и венерических заболеваниях. Как потом сообщили коллеги из проекта Re:check, лекция содержала ряд несоответствующих правде утверждений или ложь.

Чтобы обсудить проблему того, как в латвийских школах рассказывают о репродуктивном здоровье, мы пригласили директора департамента Государственной службы качества образования (IKVD) Юриса Зивартса, председателя правления общества Papardes zieds Ивету Келли и руководителя организации Mammām un tētiem Ингу Акментиню-Смилдзиню.

Портал также несколько раз обращался к руководителю Центра кризисной беременности Юдите Бриеде-Юревича, однако она, сославшись на занятость, от участия в программе отказалась.

Случай Рижской 3-й государственной гимназии

Комментируя случай Рижской 3-й государственной гимназии, директор департамента Государственной службы качества образования (IKVD) Юрис Зивартс отмечает, что школы должны запрашивать раздаточные материалы у приглашенных лекторов до проведения самой лекций.

В данном случае у школьных педагогов не было достаточно времени, чтобы ознакомиться с содержанием раздаточного материала Центра кризисной беременности.

В этих информационных материалах говорилось о контрацепции, беременности и потенциальных рисках, связанных с венерическими заболеваниями. Особенно следует отметить это место:

"Использование презерватива - это как русская рулетка. Первая камера пули - это презерватив, который рвется, чтобы ты получил сифилис, во второй ты получишь венерическое заболевание, от которого презервативы не защищают вообще, в третьей ты инфицируешься смертельным заболеванием, в четвертой ты получишь совсем новое венерическое заболевание, которое еще не исследовано..."

В ходе проверки Государственной службы качества образования был сделан вывод, что эта информация не является научно обоснованной. Юрис Зивартс подтвердил это во время трансляции.

В свою очередь председатель сообщества Papardes zieds Ивета Келле отметила, что до сих пор еще не придумали противозачаточное средства более безопасного, чем презерватив.

"Если мы думаем о безопасных отношениях, если мы не знаем друг друга, нет ничего лучше презерватива. Но и он не дает 100% безопасность. С этим нужно согласиться", - признается Келле.

Руководитель организации Mammām un tētiem Инга Акментиня-Смилдзиня отмечает, что не только в школе, но и в семье обязательно нужно говорить с ребенком об отношениях и репродуктивном здоровье.

"Я думаю, что это обязанность каждой семьи", говорит она.

Юрис Зивартс говорит, что случай Рижской 3-й государственной гимназии - явление не частое. Примерно раз в год IKVD сталкивается с неоднозначными лекциями в школах.

Например, один случай был связан с лекцией о питании, особенно о веганском и вегетарианском образе жизни. В этой лекции, по словам Зивартса, информация была представлена в одностороннем порядке.

Образование о здоровье - индивидуально или интегрировано?

До дискуссии TVNET поговорил с руководителем отдела Государственного центра содержания образования (VISC) Инетой Упениеце о том, как в будущем будут обучать школьников по вопросам здоровья. Согласно предоставленной ею информации, подобный контент будут включать в ряд предметов.

Инга Акментиня-Смилдзиня согласилась с такой идеей, однако у эксперта возникли сомнения, насколько качественно эта работа будет проделана.

"Учитывая все показатели здоровья наших детей и молодежи, я, конечно, могу сказать, что уроки здоровья в Латвии должны быть отдельным предметом", - признается руководитель организации Mammām un tētiem.

В ходе дискуссии также обсуждалось пояснение VISC того, почему уроки здоровья не рассматриваются в качестве отдельного предмета. Объяснение было следующим:

"Понятно, что в сутках 24 часа. Понятно, что закон об образовании определяет максимальную нагрузку ученика в день и неделю. И, так как 21 век пришел с новыми требованиями к уже существующим, к сожалению, нет возможности увеличить количество часов и загруженность школьников".

"Могут появиться всевозможные навыки, но наше тело с годами не меняется. Все органы остаются там, где они есть. Все наши стремления к отношениям остаются неизменными на протяжении столетий", - говорит Акментиня-Смилдзиня.

В свою очередь Ивета Келле отметила, что латвийских школьников недостаточно обучают по вопросам здоровья.

"В какой степени латвийские педагоги, которым сейчас за пятьдесят, готовы открыто и искренне говорить на все темы, связанные с сексуальностью и отношениями?"

"У нас только что был случай, когда воспитатели детских домов неодобрительно отнеслись к тому, что мы рассказывали девочкам пубертатного возраста о том, какие у женщин органы. Это один край.

С другой стороны, я слушала Латвийское радио, где говорили о сексуальном насилии в Латвии. Если ребенок не может назвать свои органы, он даже не сможет сказать, подвергся он сексуальному насилию или нет", - говорит Келле.

Образовывать родителей и дискутировать!

Участники дискуссии много говорили и о возможных решениях: что делать, чтобы улучшить образование детей и их родителей по вопросам репродуктивного здоровья?

Руководитель Mammām un tētiem Инга Акментиня-Смилдзиня считает, что школы должны больше организовывать дискуссии о различных вопросах, включая сексуальное здоровье.

"Например, если говорить о случае веганства. Если хочешь разнообразия мнений, хорошо, устроим реальную дискуссию. Пригласим эту организацию, пригласим сообщество людей, употребляющих мясо. Будем учить молодежь дискутировать", уверена эксперт.

Женщина также считает, что необходимо образовывать родителей школьников. Как показало обсуждение, это постепенно происходит. Однако Ивета Келле указывает на одну проблему:

"Здоровье, как приоритет, у нас только на бумаге".

Она также подчеркивает роль родителей в воспитании детей.

"Как мы можем достучаться до тех родителей, которые из-за собственного жизненного опыта, экономических или других обстоятельств не имеют возможности быть сознательными, мудрыми родителями? Это большой вопрос", - подчеркивает Келле.

Тем временем Юрис Зивартс отмечает, что

Министерство образования и наукиобещает укреплять сотрудничество с неправительственными организациями и приглашать их вести переговоры об участии в реализации новой учебной программы.

Он подчеркивает, что это способ уменьшить пробелы в знаниях, ведь, вероятнее всего, есть вопросы, в которых эти организации являются более компетентными.

Аналогичным образом, такой тип сотрудничества может снизить вероятность того, что в школы проникнут организации, предоставляющие сомнительную информацию.

В конце дискуссии был высказан тезис о том, что латвийскому обществу все еще трудно и даже стыдно говорить о проблемах, связанных с репродуктивным здоровьем и взаимоотношениями. Как отметила Ивета Келле,