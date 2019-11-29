Брак как панацея, презерватив как русская рулетка - защитники жизни вводят школьников в заблуждение
Информация о контрацепции, венерических заболеваниях и беременности, которую ученикам Рижской 3-й государственной гимназии распространял связанный с идеями церкви "Кризисный центр беременности", содержит ряд несоответствующих правде утверждений или ложь, факты отобраны одностороннее и поданы пугающим тоном, свидетельствует анализ, проведенный Re:Check.
Скорее неправда - в утверждении содержится лишь крупица правды, однако во внимание не приняты важные факты и/или контекст, таким образом, высказывание вводит в заблуждение или выходит из контекста.
После посещения представителями "Кризисного центра беременности" школы, Госслужба качества образования попросила пояснений у ее директора Андриса Приекулиса. Лекция для подростков 12 класса была инициативой социального педагога Майи Гайле. Она пояснила Re:Check, что хотела, чтобы с подростками поговорили о репродуктивном здоровье и отношениях. Об этом центре знали, так как три года назад он уже гостил в школе. "Я же рассматриваю их правовое регулирование, ценности, все казалось приемлемым", - сказала Гайле. И она убедилась, что у центра нет связи с религиозными организациями.
Что такое "Кризисный центр беременности"?
Однако это не правда. Руководитель центра Юдите Бриеде-Юревича - член правления Латвийского евангелического альянса и ведет передачу на Латвийском христианском радио. Партнер центра в Латвии - ассоциация "Семья", в свою очередь в мировом масштабе, как сами указывают на сайте - международная благотворительная организация Care Confidential в Великобритании. Там эта организация минимум пять лет объединяла несколько основанных на вере и настроенных против абортов кризисных центров беременности (позднее она сообщила, что с такого рода организациями больше не связана).
Газета The Guardian писала, что беременным, которые обращались в эти центры за помощью, оказывали помощь низкого качества. Они получали не соответствующую правде медицинскую информацию, к примеру, о связи аборта с раком груди и бесплодием, их пугали и стыдили рассказами об аборте как лишении жизни невинного ребенка, принуждали сохранить беременность.
При использовании презерватива любой исход плохой?
Запугивание в качестве средства использует и руководимый Бриеде-Юревичей "Кризисного центра беременности", свидетельствуют имеющиеся в распоряжении Re:Check информативные материалы, которые были розданы ученикам 3-й гимназии.
"Использование презерватива - это как русская рулетка", - пишет в них организация. "Первая камера пули - это презерватив, который рвется, чтобы ты получил сифилис, во второй ты получишь венерическое заболевание, от которого презервативы не защищают вообще, в третьей ты инфицируешься смертельным заболеванием, в четвертой ты получишь совсем новое венерическое заболевание, которое еще не исследовано..." Такой вывод можно прочитать в конце раздела "Что тебе нужно знать о презервативах".
Это и близко не соответствует научным признаниям о половом воспитании и эффективности контрацепции. Re:Check проверила несколько утверждений, на которых эти выводы основаны.
Исследования показывают, что, если использовать правильно, вирусы могут попасть в организм через презерватив примерно в 2,6% случаев. И такие организации как Всемирная организация здравоохранения и Центр профилактики и контроля заболеваний США считают, что презерватив - очень эффективное средство защиты.
Исследователь Рижского университета им. Страдиня, исследователь Института общественного здоровья Анда Кивита-Утране добавляет - риск, конечно, вырастает, если использовать презерватив неправильно, к примеру, длительное время заниматься сексом, не меняя презерватива, или используя лубрикант, созданный на базе масла.
Однако даже тогда, если риск инфицирования с презервативом был бы высок, как указывает "Кризисный центр беременности", то в любом случае его важно использовать. "Можно подумать, что если инфицируются 10%, те 90%, которые будут защищены, ничего не значит", - прокомментировала Кивите-Утране.
Также как и с ВИЧ, презервативы эффективно снижают риск инфицироваться заболеваниями, которые переносятся выделениями из половых органов, такие как хламидии, гонорея и трихомониаз. Снижается и риск инфицироваться герпесом и сифилисом, хоть и, как поясняет Кивите-Утране, эти заболевания распространяются путем контакта кожи, поэтому презерватив полную безопасность, конечно, гарантировать не может.
Там также добавляется, что самый безопасный способ, как избежать нежелательной беременности или венерических заболеваний - это воздержание от секса до свадьбы. Кивите-Уртане указывает, что само по себе это не решение.
"Конечно, снижение числа партнеров снижает риск, но заниматься сексом в браке и надеяться, что не инфицируешься - это утопия. Есть сотни случаев, когда женщины и мужчины инфицировались в браке", - отметила она. Кроме того, исследователь указывает, что, акцентируя воздержание от половых отношений, а не контрацепцию, чтобы избежать болезней, появляется риск, что подростки будут заниматься сексом все равно, однако у них отложится в памяти лишь то, что презервативы использовать смысла нет, так как они не эффективны.
К примеру, исследования показывают, что подростки, которых учат сексуальному здоровью, побуждая отказаться от половых отношений, инфицируются венерическими заболеваниями чаще, чем те, кому школа предлагает комплексное половое воспитание.
Неточные факты и о беременности
"Кризисный центр беременности" раздал ученикам 3-й гимназии информативный материал о ходе беременности - "Жизнь перед родами. Мои первые девять месяцев". В нем указано, что обобщены только факты, однако и они неправильны. К примеру, упомянуто, что уже начиная с 10-12-й недели беременности тело ребенка реагирует на боль, что вводит в заблуждение. Исследования показывают, что боль ребенок чувствует значительно позже - с 30-й недели или немного раньше.
Также нельзя сказать, что уже на 20-й недели ребенок "полностью образовался". Британская Национальная служба здравоохранения, к примеру, указывает, что в случае преждевременных родов младенец выживает лишь примерно с 24-й недели, так как до этого недостаточно развились легкие и другие жизненно важные органы.
Руководитель кафедры родов и гинекологии RSU Даце Резеберга рассказывает, что у преждевременно родившихся детей, если те выживают, редко когда возможно высокое качество жизни. Она анализирует, что хоть в материале и есть правдивая информация, присутствуют и другие неточности, к примеру, что уже к 11-й неделе у ребенка развивается иммунная система.
Источник информации: общество с неназванными по имени врачами
В выданных материалах не указаны информационные источники. Их не открывает и Бриеде-Юревича, она лишь повторяет, что они подготовлены в сотрудничестве с врачами, и "врачи знают, что говорят". Какие конкретно - не отвечает. На указание, что часть информации не соответствует действительности и вводит в заблуждение, она отвечает, что в интернете можно найти различные исследования и разные стороны говорят каждая свое.
Бриеде-Юревича считает, что с подростками говорили о человеческих ценностях и дали им задуматься о выборах, так как сейчас наблюдается культ секса и есть организации, которые "пытаются рассказать, что им это надо, и что это главное".
С тем, что текстом о русской рулетке, в которой каждая "пуля" - однозначно плохой исход, подростков запугивают, она не согласна - это сравнение и читается вместе с остальным текстом.
Госслужба качества образования указывает, что мероприятия, которые проходят в школе, должны соответствовать так называемым правилам воспитания - поданная в ходе них информация должна соответствовать восприятию детей, опыту и интересам в соответствующем возрасте, а также должна быть научно обоснованной. То, каких лекторов школа пригласила к ученикам, находится в ответственности директора.
Вывод: Связанный с идеями церкви "Кризисный центр беременности" ученикам Рижской 3-й гиманазии распространял вводящую в заблуждение информацию как о защите от сексуальных заболеваний, так и о развитии малыша во время беременности. Организация пугает двенадцатиклассников, говоря, что презервативы не защищают от ВИЧ, и эффективнее воздерживаться от половой жизни до свадьбы. Это не соответствует признаниям науки.