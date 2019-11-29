Брак как панацея, презерватив как русская рулетка - защитники жизни вводят школьников в заблуждение

Однако даже тогда, если риск инфицирования с презервативом был бы высок, как указывает "Кризисный центр беременности", то в любом случае его важно использовать. "Можно подумать, что если инфицируются 10%, те 90%, которые будут защищены, ничего не значит", - прокомментировала Кивите-Утране.

Также как и с ВИЧ, презервативы эффективно снижают риск инфицироваться заболеваниями, которые переносятся выделениями из половых органов, такие как хламидии, гонорея и трихомониаз. Снижается и риск инфицироваться герпесом и сифилисом, хоть и, как поясняет Кивите-Утране, эти заболевания распространяются путем контакта кожи, поэтому презерватив полную безопасность, конечно, гарантировать не может.

Там также добавляется, что самый безопасный способ, как избежать нежелательной беременности или венерических заболеваний - это воздержание от секса до свадьбы. Кивите-Уртане указывает, что само по себе это не решение.

"Конечно, снижение числа партнеров снижает риск, но заниматься сексом в браке и надеяться, что не инфицируешься - это утопия. Есть сотни случаев, когда женщины и мужчины инфицировались в браке", - отметила она. Кроме того, исследователь указывает, что, акцентируя воздержание от половых отношений, а не контрацепцию, чтобы избежать болезней, появляется риск, что подростки будут заниматься сексом все равно, однако у них отложится в памяти лишь то, что презервативы использовать смысла нет, так как они не эффективны.

К примеру, исследования показывают, что подростки, которых учат сексуальному здоровью, побуждая отказаться от половых отношений, инфицируются венерическими заболеваниями чаще, чем те, кому школа предлагает комплексное половое воспитание.

Неточные факты и о беременности

"Кризисный центр беременности" раздал ученикам 3-й гимназии информативный материал о ходе беременности - "Жизнь перед родами. Мои первые девять месяцев". В нем указано, что обобщены только факты, однако и они неправильны. К примеру, упомянуто, что уже начиная с 10-12-й недели беременности тело ребенка реагирует на боль, что вводит в заблуждение. Исследования показывают, что боль ребенок чувствует значительно позже - с 30-й недели или немного раньше.

Также нельзя сказать, что уже на 20-й недели ребенок "полностью образовался". Британская Национальная служба здравоохранения, к примеру, указывает, что в случае преждевременных родов младенец выживает лишь примерно с 24-й недели, так как до этого недостаточно развились легкие и другие жизненно важные органы.

Руководитель кафедры родов и гинекологии RSU Даце Резеберга рассказывает, что у преждевременно родившихся детей, если те выживают, редко когда возможно высокое качество жизни. Она анализирует, что хоть в материале и есть правдивая информация, присутствуют и другие неточности, к примеру, что уже к 11-й неделе у ребенка развивается иммунная система.

Источник информации: общество с неназванными по имени врачами

В выданных материалах не указаны информационные источники. Их не открывает и Бриеде-Юревича, она лишь повторяет, что они подготовлены в сотрудничестве с врачами, и "врачи знают, что говорят". Какие конкретно - не отвечает. На указание, что часть информации не соответствует действительности и вводит в заблуждение, она отвечает, что в интернете можно найти различные исследования и разные стороны говорят каждая свое.

Бриеде-Юревича считает, что с подростками говорили о человеческих ценностях и дали им задуматься о выборах, так как сейчас наблюдается культ секса и есть организации, которые "пытаются рассказать, что им это надо, и что это главное".

С тем, что текстом о русской рулетке, в которой каждая "пуля" - однозначно плохой исход, подростков запугивают, она не согласна - это сравнение и читается вместе с остальным текстом.

Госслужба качества образования указывает, что мероприятия, которые проходят в школе, должны соответствовать так называемым правилам воспитания - поданная в ходе них информация должна соответствовать восприятию детей, опыту и интересам в соответствующем возрасте, а также должна быть научно обоснованной. То, каких лекторов школа пригласила к ученикам, находится в ответственности директора.