Прошло первое заседание по делу о смерти Дмитрия Марьянова

Среди главных обвиняемых - директор реабилитационного центра "Феникс" Оксана Богданова. Именно в этот центр 6 октября 2016 года был доставлен Дмитрий Марьянов.

Напомним, артист долгое время находился в запое. О проблеме знали коллеги и друзья актера.

В центре реабилитации Марьянов пробыл 9 дней. 15 октября он стал жаловаться работникам центра на боли в пояснице.

Как сообщает следствие, основная вина лежит на Богдановой, которая не вызвала медиков и не отреагировала на мольбы актера, Директор центра распорядилась, чтобы Марьянову вкололи внутримышечно антипсихотик галоперидол и транквилизатор феназепам.

После инъекций Дмитрий Марьянов стал терять сознание. Тогда помощники и сотрудники центра приняли решение самостоятельно отвезти актера в больницу. Но ему уже было не помочь.

Экспертиза показала, что артисту было необходимо вызвать медиков после самых первых жалоб. У Марьянова оторвался тромб, если бы персонал не медлил, то Дмитрия можно было бы спасти.

Журналисты "Комсомольской правды" сообщили, что Богданова обвиняется по двум статьям: "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека" (до 6 лет лишения свободы), а вторая - оставление в опасности" (до 1 года).