34 собаки в кошмарных условиях под Кандавой: появилась новая информация

Некоторые из собак чипированы, а две зарегистрированы в едином регистре Центра данных сельского хозяйства. PVD призывает отозваться владельцев собак, у которых в последнее время пропали любимцы.

Мейстере рассказала, что после объявления в службу поступило 47 звонков о 50 пропавших собаках.

Она также отметила, что трое владельцев собак, которые зарегистрировали своих питомцев в едином регистре Центра данных сельского хозяйства, уже не были их хозяевами. В свою очередь один хозяин собаки, согласно данным чипа, опубликованным PVD, опознал свою собаку, которая когда-то была у него изъята.

Собаки жили в грязи, холоде и без возможности спрятаться от дождя или ветра, без доступа к питьевой воде и без соответствующего корма. В ходе инспекции констатирован также частично мумифицировавшийся труп животного.

Изъятые собаки доставлены в приют, с которым у Госагентства страхования заключен договор о расселении изъятых в рамках административного дела животных.

Руководитель приюта Labās mājas Астрид Карклиня порталу Apollo рассказала, что собаки здоровы, несмотря на условия, в которых были найдены. Собаки хорошо социализированы. Не исключено, что это потому, что животные могли попасть в Кандавский край незаконно.

В настоящее время у собак есть всё необходимое, однако в дальнейшем всё будет зависеть от того, какое решение будет принято в связи с начатым делом. Часть из изъятых собак - щенки, которым необходима особая забота и им, по словам руководителя приюта, обеспечивается четырехразовое питание.

PVD всё ещё призывает отозваться владельцев собак, у которых в последнее время пропали любимцы.

Чтобы вернуть питомцев необходимо предоставить его паспорт или свидетельство о вакцинации, или же фотографию с пропавшей собакой или другие документы, подтверждающие, что собака принадлежит соответствующему человеку.

Жителей призывают обращаться в Отдел надзора за ветеринарными объектами PVD по номерам телефонов 67095262 и 63713920.

Как сообщалось, PVD начала административное делопроизводство по факту случившегося.

Информация для пожертвований приютe Labās mājas: