В ужасных условиях найдены собаки. Призывают отозваться хозяев, у кого недавно потерялись любимцы

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) в Церской волости Кандавского края изъяла 34 собак, которые содержались в неприемлемых условиях. Животные могли быть получены своими незаконно. Об этом сообщает представитель PVD Илзе Мейстере.
PVD констатировала, что несколько собак были чипированы, а две зарегистрированы в едином регистре Центра данных сельского хозяйства.
В связи с этим PVD подозревает, что собаки находились в вышеупомянутом месте незаконно. Служба приводит номера чипов:
- 900182001051798;
- 900182001485215;
- 941000023603557;
- 981020000337205;
- 9001820011485214.
PVD призывает отозваться владельцев собак, у которых в последнее время пропали животные. Есть подозрения, что нечипированные собаки также не принадлежали своим "владельцам".
Чтобы вернуть питомцев необходимо предоставить его паспорт или свидетельство о вакцинации, или же фотографию с пропавшей собакой или другие документы, подтверждающие, что собака принадлежит соответствующему человеку.
Жителей призывают обращаться в Отдел надзора за ветеринарными объектами PVD по номерам телефонов 67095262 и 63713920.