Чт, 5.12.2019
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В ужасных условиях найдены собаки. Призывают отозваться хозяев, у кого недавно потерялись любимцы

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) в Церской волости Кандавского края изъяла 34 собак, которые содержались в неприемлемых условиях. Животные могли быть получены своими незаконно. Об этом сообщает представитель PVD Илзе Мейстере. 

PVD констатировала, что несколько собак были чипированы, а две зарегистрированы в едином регистре Центра данных сельского хозяйства.

В связи с этим PVD подозревает, что собаки находились в вышеупомянутом месте незаконно. Служба приводит номера чипов: 

  • 900182001051798;
  • 900182001485215;
  • 941000023603557;
  • 981020000337205;
  • 9001820011485214.

PVD призывает отозваться владельцев собак, у которых в последнее время пропали животные. Есть подозрения, что нечипированные собаки также не принадлежали своим "владельцам". 

Чтобы вернуть питомцев необходимо предоставить его паспорт или свидетельство о вакцинации, или же фотографию с пропавшей собакой или другие документы, подтверждающие, что собака принадлежит соответствующему человеку. 

Жителей призывают обращаться в Отдел надзора за ветеринарными объектами PVD по номерам телефонов 67095262 и 63713920.

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