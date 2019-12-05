В ужасных условиях найдены собаки. Призывают отозваться хозяев, у кого недавно потерялись любимцы

PVD констатировала, что несколько собак были чипированы, а две зарегистрированы в едином регистре Центра данных сельского хозяйства.

В связи с этим PVD подозревает, что собаки находились в вышеупомянутом месте незаконно. Служба приводит номера чипов:

900182001051798;

900182001485215;

941000023603557;

981020000337205;

9001820011485214.

PVD призывает отозваться владельцев собак, у которых в последнее время пропали животные. Есть подозрения, что нечипированные собаки также не принадлежали своим "владельцам".

Чтобы вернуть питомцев необходимо предоставить его паспорт или свидетельство о вакцинации, или же фотографию с пропавшей собакой или другие документы, подтверждающие, что собака принадлежит соответствующему человеку.