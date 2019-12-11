В Нью-Йорке произошла стрельба: убиты шесть человек

"Наших полицейских обстреливали несколько часов", - рассказал репортерам глава полиции Джерси-Сити Майкл Кели.

В стрельбе, которая началась средь бела дня на кладбище и завершилась в магазине, были убиты три мирных жителя.

Кели добавил, что подразделение саперов изучает ворованный автомобиль, в котором "может находиться бомба".

Галерея: Стрельба в Нью-Йорке

Пять убитых в стрельбе человек были найдены в магазине.

"Мы считаем, что двое из них - плохие парни, а остальные - это мирные жители", - указал полицейский.

Кели также рассказал, что в ходе обстрела были ранены два полицейских.

Стрельба длилась четыре часа, в Джерси-Сити были отправлены сотни полицейских из Нью-Джерси и Нью-Йорка.

СМИ сообщили, что она началась, когда полицейский в ходе расследования убийства приближался к подозреваемым на кладбище. Он стал первой жертвой обстрела.