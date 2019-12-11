В Нью-Йорке произошла стрельба: убиты шесть человек

В пригороде Нью-Йорка Джерси-Сити, который расположен недалеко от статуи Свободы, во вторник, 10 декабря, произошла стрельба. В результате были убиты шесть человек, в том числе один полицейский и двое подозреваемых, сообщили местные должностные лица.
"Наших полицейских обстреливали несколько часов", - рассказал репортерам глава полиции Джерси-Сити Майкл Кели.
В стрельбе, которая началась средь бела дня на кладбище и завершилась в магазине, были убиты три мирных жителя.
Кели добавил, что подразделение саперов изучает ворованный автомобиль, в котором "может находиться бомба".
Галерея: Стрельба в Нью-Йорке
Пять убитых в стрельбе человек были найдены в магазине.
"Мы считаем, что двое из них - плохие парни, а остальные - это мирные жители", - указал полицейский.
Кели также рассказал, что в ходе обстрела были ранены два полицейских.
Стрельба длилась четыре часа, в Джерси-Сити были отправлены сотни полицейских из Нью-Джерси и Нью-Йорка.
СМИ сообщили, что она началась, когда полицейский в ходе расследования убийства приближался к подозреваемым на кладбище. Он стал первой жертвой обстрела.
Подозреваемые потом укрылись в продуктовом магазине, где продолжилась стрельба и позже были обнаружены остальные пять трупов.