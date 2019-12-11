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Бельгийский девятилетний вундеркинд, который надеялся закончить свое университетское образование в Техническом университете Эйндховена, решил оттуда уйти.

Лоран Симонс учился на кафедре электротехнических наук Reuters

Родители Лорана Симонса хотели, чтобы тот закончил высшее образование до 26 декабря, так как в таком случае он стал бы первым выпускником университета, не достигшим 10 лет.

Но администрация университета сообщила родителям, что ему следует сдать еще множество экзаменов, предложив отодвинуть срок окончания вуза до середины 2020 года.

Родители с этим не согласились и сразу же отменили его занятия.

Они рассчитывали, что сын закончит трехлетний курс образования за 10 месяцев, чтобы получить диплом до своего десятого дня рождения.

Лоран с родителями - Лидией и Александром Симонс AFP

По словам Александра Симонса, администрация университета была недовольна тем, что он регулярно связывался со СМИ, чтобы те рассказывали о его сыне.

"Нам было сказано, что мы слишком сильно давим на ребенка и что если это продолжится, то ему придется пройти психологическую экспертизу", - сказал он в интервью газете De Volksrant.

"Если ребенок хорошо играет в футбол, то мы все считаем, что внимание к нему со стороны прессы - это хорошо. У моего сына другой талант. Почему я не могу этим гордиться?" - возмущается отец.

В "Инстаграме" Лорана появился скриншот имейла от администрации университета, в котором обсуждались возможные даты в декабре, когда он мог бы получить диплом, с подписью: "Вруны!"

Лоран Симонс надеется в будущем попасть на медицинский факультет. Он закончил весь курс средней школы за один год. Reuters

В заявлении университета говорится, что Лоран не мог бы закончить университетское образование к концу декабря, так как за столь короткий срок он не сможет развить масштабное понимание предмета, а также свои творческие способности и критический анализ. Если бы он слишком рано закончил университет, пострадала бы его будущая академическая карьера.

Уинверситет также предостерег родителей от чрезмерного давления на девятилетнего мальчика, обладающего беспрецедентным талантом.

"Не знаю, как так получилось"

Юный житель Бельгии закончил первый класс, как и все - за год. Но потом стало происходить нечто удивительное: пока его одноклассники проходили программу второго класса, он умудрился освоить все, что изучают в средней школе.

В шесть лет Лоран начал учебу в старших классах и закончил ее за 18 месяцев. После этого он взял небольшой перерыв и ушел в академический отпуск, но ненадолго.

В восемь лет мальчик поступил в нидерландский Технический университет Эйндховена, рассчитывая уже в декабре этого года получить степень в области электротехники. Это позволило бы ему стать самым юным в мире выпускником вуза.

На вопрос Би-би-си о том, как ему удается так быстро осваивать серьезные науки, Лоран ответил, что не имеет понятия.

Лоран интересуется созданием искусственных органов Laurent Simons

Дипломный проект Лорана посвящен работе подключенного к мозгу электрического чипа, который может измерять и мониторить одновременно тысячи нейронов.

Сейчас вундеркинд интересуется технологиями и тем, как они могут помочь человеческому телу.

Мальчик родился в семье врачей, поэтому дальше планирует изучать медицину и получить степень кандидата наук.

При этом его амбиции идут дальше академических успехов. Лоран хочет создавать искусственные органы для человеческого тела, которые смогут заменить настоящие.

Речь идет, к примеру, об искусственном сердце или почках, которые можно будет использовать вместо донорских трансплантатов.

Мальчик родился в семье врачей, поэтому дальше планирует изучать медицину и получить степень кандидата наук Laurent Simons

Вовремя замеченный талант

"Моя цель - продлить жизнь, в том числе, моим бабушке и дедушке", - говорит Лоран.

Именно они воспитали мальчика и первыми заметили потенциал внука еще до того, как он пошел в школу.

"Они увидели в нем что-то особенное и стали говорить об этом. Мы думали, что это все от большой любви и гордости внуком, которую испытывают все бабушки и дедушки, поэтому не отнеслись к их словам слишком серьезно", - вспоминает папа Лорана.

Дедушка и бабушка Лорана Ганс и Фариба Симонс первыми заметили талант своего внука Laurent Simons

Когда школьные учителя мальчика отметили то же самое, родители стали задумываться о способностях ребенка. Даже эксперты удивлялись его развитию.

Университетские преподаватели были потрясены его способностями.

"У Лорана очень высокая способность поглощать материал, а это значит, что учеба идет гораздо быстрее, и мы можем охватить намного больше материала за короткое время", - цитирует газета Independent профессора Петера Балтуса, наставника мальчика в университете.

Уникальные способности и строгое расписание

У Лорана фотографическая память и высочайший коэффициент интеллекта IQ - 145, который наблюдается у гениев и лауреатов Нобелевской премии.

Вундеркинд обладает аналитическими способностями и с самого начала проявлял любовь к точным наукам, оставаясь равнодушным к языкам.

Его отец говорит, что Лоран не всегда охотно ходил в школу. Как и всем детям, ему порой хотелось просто отдыхать или проводить время на пляже.

По словам его отца, Лоран любит похвастаться своим участием в телепередачах Laurent Simons

После поступления в университет отношение к учебе изменилось и стало методичным. Там у Лорана был весьма напряженный график.

"В понедельник у него введение в курс, вторник он проводит в лаборатории. Среда занята учебой, когда он остается дома и читает на протяжении восьми часов. По четвергам он встречается с преподавателями, чтобы обсудить вопросы и уже в пятницу сдает экзамены, - говорит отец Лорана. - У других студентов такой процесс занимает от 9 до 12 недель".

Радости детства

Чтобы обеспечить Лорану максимальный комфорт и позволить работу в собственном темпе, его обучение проходит отдельно от остальных студентов, которые ко всему гораздо старше мальчика.

Его отец говорит, что радости детства у Лорана тоже не пропали и никакого давления на него нет.

Лорану не чужды детские радости Laurent Simons

Ребенок уже знаменит. Его аккаунт в "Инстаграме" насчитывает более 35 тыс. подписчиков и множество фотографий, отображающих его счастливое детство.

Там есть снимки, на которых он гуляет со своей собакой, плавает и дает интервью разным СМИ.