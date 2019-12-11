Бывших хозяев Марко и Десильды требуют наказать строже. Подсудимые прикрываются детьми

Они считают, что их нельзя приговорить к тюремному заключению, поскольку у пары есть дети. Пока идет уголовный процесс родился четвертый ребенок. Только уже в других - внебрачных отношениях.

Как отмечают журналисты газеты, люди, которые сидели на судебной скамье, больше походили на подростков - испугавшиеся, едва могли говорить. То, что они сожалеют о содеянном, сказали адвокаты, а не сами подсудимые. Хотя именно от насильников хотели услышать эти слова пришедшие защитники животных.

Возможно, истинное раскание прозвучит в последнем слове подсудимых на следующем заседании. Свою вину они полностью признали.

На этом заседании прозвучала существенная информация, которая заставляет задуматься не только о животных, но еще и о людях, выросших в детдоме, у родителей которых отняли права, а сами эти люди также безответственно производят потомство.

Дети для них являются надеждой на избежание тюрьмы. Однако Артур Дзерве, получающий месячную зарплату в 1000 евро, бывшей жене и матери своих троих детей Милене Рубиновой-Дзерве алименты не платит. Недавно у него и его новой спутницы жизни также родился ребенок.

Дзерве даже показал свидетельство о рождении в суде в надежде на то, что оно оставит в силе решение первой инстанции, поскольку ему, видите ли, надо заботиться о новой семье.

В случае Милены дети на самом деле являются проблемой. У ее матери и отца давно уже отняли родительские права. Это значит, что дедушка с бабушкой не могут позаботиться о внуках, пока мать детей сидит в тюрьме.

Адвокат Стелла Калниня на заседании суда признала, что вернуть погибшую собаку все равно нельзя, а наказание в виде тюремного срока для Милены травмирует ее детей.

"Собакам причинили зло, но это не значит, что это зло нужно умножать", - заявила она.

Адвокаты обоих подсудимых считают, что решение первой инстанции достаточно хорошее.

Прокурор Ласма Зебулиня потребовала одинакового наказания для обоих насильников. Кратковременное лишение свободы на три месяца. Суд первой инстанции, Рижский районный суд, приговорил Артура и Милену к 250 и 120 часам принудительных работ. По сравнению со зверствами, которые совершила парочка, это вообще нельзя назвать наказанием.

Прокурор в обвинительной речи также напомнила, что преступление совершено с особой жестокостью и цинизмом. Подсудимые думали только о личных интересах, а не о животных, которые к ним привязались.

Как отмечает газета, здесь к месту будет задать вопрос, который озвучили приюты - если 1-я часть 230-й статьи Уголовного закона предусматривает наказание в виде тюремного срока до трех лет за жестокое обращение с животными, какой должна быть максимальная жестокость, если Артуру и Милене назначили самое мягкое из всех наказаний?