Экзамен по демократии Латвии. Снова!

Это был бы социально отвратительный, но необходимый эксперимент c пиром во время чумы, потому что полное и подробное раскрытие этой информации стало бы уникальной возможностью оценить недавнее прошлое. Так должно было произойти с частичным открытием архивов КГБ, если бы не общественная апатия и боязнь политиков перед непредсказуемым, перед хаосом, так как легитимные агенты КГБ, также как стипендиаты Лембергса, все еще политически активны, более того, многие из них еще и успешные предприниматели в сфере строительства, финансов, транспорта итд. Вот, это был бы экзамен по демократии Латвии, который показал бы, кто мы на самом деле!

Это утопия. Пока.

Реальность одна - ценную информацию Айвар Лембергс заберет с собой. Не потому, что он заботится о семейном наследии - детях, которых родители инстинктивно защищают, не задумываясь о свободе, качестве жизни или даже о ее цене. И не потому, что молчание - добродетель мафии Omertà. Главная причина молчания - комплекс Наполеона, который можно рассмотреть во время любого публичного или тайного выступления Лембергса – в инсценированных пресс-конференциях или в подслушанных разговорах с ему подобными - если не мне, то никому, поэтому буду делать все, чтобы никому не досталось то, что принадлежит мне одному. Речь, здесь, конечно, не о деньгах, это никогда не были только деньги. Это информация, она же - власть.

Поэтому Лембергсу пока еще не стоит прыгать в Даугаву, ведь сценарий по спасению Parex 12 лет назад спас не только обанкротившихся банкиров, но и политических деятелей, зависимых от Красовицкого и Каргина. Это обошлось нам в миллиарды и сильно подорвало репутацию политических, финансовых и судебных институтов Латвии. Стоит сказать, что это был далеко не первый, да и не последний раз, сегодня Латвия, как правовое государство - была бы лишь сентиментом, если бы союзники Латвии в решающие моменты буквально не вмешивались бы в наши "внутренние дела" уже со времен президентства Джорджа Буша старшего. Конечно, нельзя забывать, что наше хроническое нежелание привести страну в порядок, в том числе поставить на место минигарха Лембергса, интересует США настолько, насколько мелочность его и подобных ему мешают геополитическим интересам США в регионе. К счастью, наши интересы совпадают.

Айвар Лембергс - живое доказательство того, что мы делаем неправильно

Единственный латвиец в "Списке Магнитского" Айвар Лембергс не скомпрометировал нашу веру в справедливую Латвию, мы сделали это собственноручно. Мы можем и хотим восстановить правовое государство - это не борьба с мифическим черным рыцарем, неизвестным, всемогущем злом, а холодный интеллектуальный расчет с институционально координированными действиями, как юридически корректно закончить застрявший на первой инстанции на более чем 10+ лет судебный процесс с обвиняемым в тяжких преступлениях.

Я хочу жить в Латвии, где наивысшая ценность наших детей - вера в справедливость в стране. Но доверие нужно создавать самим и сегодня, поэтому максимально возможная цель является единственно возможной целью, чтобы получить всестороннюю и полную картину истинной 30-летней истории восстановления независимости Латвии. На меньшее я не согласен, ведь