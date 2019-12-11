37-летняя Энн Хэтэуэй во второй раз стала мамой

О том, что американская актриса Энн Хэтэуэй снова стала мамой, сама она еще не объявила. Однако на днях папарацци удалось заснять ее вместе с мужем на прогулке.
При этом супруг звезды держал в руках переносное креслице с младенцем. Естественно, что ни имя, ни пол новорожденного пока не известны.
Энн Хэтэуэй и ее супруг Адам Шульман давно мечтали о втором ребенке. Их первенец появился на свет в 2016 году, и уже тогда актриса заявила, что хочет снова стать мамой. Однако забеременеть ей удалось далеко не сразу.
"Когда я не могла забеременеть, а кто-то в это время сообщал мне, что ждет ребенка - это было мучительно.
Я понимала, что должна радоваться за других, но мне казалось, что все говорят о беременности, чтобы причинить мне боль.
Я была не способна понять, что происходит, и во всем винила только себя и свое тело", - призналась Энн в одном из интервью.
Новость о скором прибавлении в семье актрисы появилась только этим летом. Беременность протекала нелегко, однако несмотря на все сложности, несколько дней назад, судя по всему, малыш (или малышка) появился на свет.
В воскресенье Адам и Энн вместе со старшим сыном и новорожденным отправились на прогулку в один из парков Коннектикута, где и попали в объективы репортеров.
Напомним, Энн и Адам познакомились около десяти лет назад. В 2011 году влюбленные сообщили о помолвке, а 29 сентября 2012-го сыграли свадьбу. Супруг актрисы занимается дизайном ювелирных украшений и до встречи с ней редко появлялся на светских мероприятиях. Теперь же он часто сопровождает жену и позирует с ней на красных дорожках.
Что ж, ждем с нетерпением, когда пара сообщит о радостном событии в соцсетях, а может, и поделится фото.