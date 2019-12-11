37-летняя Энн Хэтэуэй во второй раз стала мамой

При этом супруг звезды держал в руках переносное креслице с младенцем. Естественно, что ни имя, ни пол новорожденного пока не известны.

Энн Хэтэуэй и ее супруг Адам Шульман давно мечтали о втором ребенке. Их первенец появился на свет в 2016 году, и уже тогда актриса заявила, что хочет снова стать мамой. Однако забеременеть ей удалось далеко не сразу.

"Когда я не могла забеременеть, а кто-то в это время сообщал мне, что ждет ребенка - это было мучительно.

Я понимала, что должна радоваться за других, но мне казалось, что все говорят о беременности, чтобы причинить мне боль.

Я была не способна понять, что происходит, и во всем винила только себя и свое тело", - призналась Энн в одном из интервью.

Новость о скором прибавлении в семье актрисы появилась только этим летом. Беременность протекала нелегко, однако несмотря на все сложности, несколько дней назад, судя по всему, малыш (или малышка) появился на свет.

В воскресенье Адам и Энн вместе со старшим сыном и новорожденным отправились на прогулку в один из парков Коннектикута, где и попали в объективы репортеров.

Напомним, Энн и Адам познакомились около десяти лет назад. В 2011 году влюбленные сообщили о помолвке, а 29 сентября 2012-го сыграли свадьбу. Супруг актрисы занимается дизайном ювелирных украшений и до встречи с ней редко появлялся на светских мероприятиях. Теперь же он часто сопровождает жену и позирует с ней на красных дорожках.