Аудит: Департамент сообщения Рижской думы растратил сотни тысяч евро

По предложению депутата Вальтера Берга (JKP) этот вопрос обсудили представители комитета Рижской думы по сообщению и транспорту.

LVC провела аудит за период с января 2016 года по конец 2018 года.

По словам Берга, в ходе аудита был выявлен ряд случаев, когда департамент незаконно потратил целевые дотации нецелесообразно.

Например, за этот период было заключено 14 договоров по проектированию, за которые в качестве аванса заплачены 52 050 евро, однако строительные проекты до сих пор не сданы заказчику.

"Кроме того, по ряду проектов департамент решил, что бесполезно продолжать разработку, заплатив исполнителю за фактически выполненную работу", - сказал депутат.

Департамент заплатил 84 778 евро компании Tiltprojekts, SKA Projekts un Vertex projekti за проектирование транспортного туннеля между Имантой и Золитуде, но проект был остановлен из-за более высоких затрат. "Однако деньги на начатую работу потеряны", - сказал политик.

Схожая ситуация с проектом реконструкции бульвара им. Александра Грина, который был прекращен из-за невозможности проведения работ на канализационном коллекторе для бытового и промышленного использования из-за его плохого технического состояния. Рижская дума также заплатила 85 714 евро компании Pro Via за проектные работы этого неосуществленного проекта.

В течение этого периода 103 911 евро целевых дотаций было выплачено за сохранение каменной брусчатки, хотя целевые дотации не могут покрывать такие расходы.

Глава финансово-хозяйственного отдела Департамента сообщения Андрис Корлашс объяснил депутатам, что департамент фактически выплатил 52 000 евро за 14 проектов, но строительные проекты были в основном отложены из-за самих проектировщиков, а в случае с бульваром Грина раскрылись непредвиденные большие вложения.