Левитс помиловал осужденного за беспорядки в Старой Риге Берзиньша и снял с него судимость

Президент Эгил Левитс, рассматривая просьбу осужденного в результате беспорядков в Старой Риге Ансчиса Атаолса Берзиньша о помиловании, решил его удовлетворить, сняв с Берзиньша судимость, сообщает агентство LETA со ссылкой на профиль мужчины в Facebook.
Ранее Берзиньш дважды просил помилования у бывшего президента Раймонда Вейониса, однако в этих просьбах было отказано. В свою очередь 10 декабря Левитс удовлетворил просьбы двух человек о помиловании, в том числе и Берзинша.
Напомним, 30 ноября прошлого года Берзиньш был освобожден из мест заключения.
Берзиньш был освобожден, так как отсидел два года и восемь месяцев, к которым был приговорен.
За участие в беспорядках в Старой Риге 13 января 2009 года Берзиньш изначально был приговорен к условному лишению свободы на один год и восемь месяцев.
Суд применил к Берзиньшу и пробационный надзор, однако он его не выполнял и в Государственную службу пробации не являлся, в результате чего суд свое решение изменил и заменил условный срок реальным лишением свободы.
Тогда Берзиньш решил покинуть Латвию. В начале 2016 года он был объявлен в международный розыск, и весной 2017 года был задержан в Чехии, которая выдала его Латвии.