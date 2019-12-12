Левитс помиловал осужденного за беспорядки в Старой Риге Берзиньша и снял с него судимость

Ранее Берзиньш дважды просил помилования у бывшего президента Раймонда Вейониса, однако в этих просьбах было отказано. В свою очередь 10 декабря Левитс удовлетворил просьбы двух человек о помиловании, в том числе и Берзинша.

Напомним, 30 ноября прошлого года Берзиньш был освобожден из мест заключения.

Берзиньш был освобожден, так как отсидел два года и восемь месяцев, к которым был приговорен.

За участие в беспорядках в Старой Риге 13 января 2009 года Берзиньш изначально был приговорен к условному лишению свободы на один год и восемь месяцев.

Суд применил к Берзиньшу и пробационный надзор, однако он его не выполнял и в Государственную службу пробации не являлся, в результате чего суд свое решение изменил и заменил условный срок реальным лишением свободы.