Фото: В аэропорту Вильнюса установили ёлку из запрещённых предметов

В аэропорту столицы Литвы поставили интересную рождественскую елку. Она создана из вещей, которые забрали у пассажиров при проверке, сообщает 15min.lt.

В создании конструкции были использованы зажигалки, ножницы, отвертки, лезвия, ножи, патроны - все, что запрещено везти в ручной клади на самолетах.

Директор департамента безопасности Вильнюсского аэропорта Видас Кшанас отметил, что работники аэропорта, запрещенные вещи не конфискуют. Пассажиры имеют право оставить предметы провожающим.

Однако, если кто-то путешествует в одиночку, то такие вещи придётся оставить на контроле в аэропорту.