Чт, 12.12.2019
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Фото: В аэропорту Вильнюса установили ёлку из запрещённых предметов

TOPSHOT - A "Christmas tree" deftly made and decorated using items that passengers had to leave behind during screening is on display at the airport departures' hall of Vilnius Airport in Vilnius, Lithuania, on December 12, 2019. - Staff at the Lithuanian airport in Vilnius came up with a sharp idea to remind travellers that safety comes first: a Christmas tree made of confiscated knives and toy guns. (Photo by Petras Malukas / AFP)

ФОТО: PETRAS MALUKAS / AFP

Сотрудники аэропорта в Вильнюсе сделали оригинальную ёлку - при её изготовлении были использованы запрещённые к провозу в ручной клади вещи.

В аэропорту столицы Литвы поставили интересную рождественскую елку. Она создана из вещей, которые забрали у пассажиров при проверке, сообщает 15min.lt.

В создании конструкции были использованы зажигалки, ножницы, отвертки, лезвия, ножи, патроны - все, что запрещено везти в ручной клади на самолетах. 

Директор департамента безопасности Вильнюсского аэропорта Видас Кшанас отметил, что работники аэропорта, запрещенные вещи не конфискуют. Пассажиры имеют право  оставить предметы провожающим.

Однако, если кто-то путешествует в одиночку, то такие вещи придётся оставить на контроле в аэропорту.

ФОТО: PETRAS MALUKAS / AFP

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