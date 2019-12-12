Суд оставил в силе приговор латвийцу, который участвовал в вооруженном конфликте в Украине

Напомним, Рижский окружной суд приговорил жителя Даугавпилса Артема Скрипника к пяти годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на востоке Украины, где он обучал молодых солдат.

В распространенном прокуратурой заявлении без упоминания имени лица было указано, что Рижский окружной суд признал одно лицо виновным в активном участии в вооруженном конфликте за пределами территории Латвии и приговорил его к лишению свободы на пять лет с пробационным надзором на два года.

Этим приговором Рижский окружной суд отменил оправдательный приговор, вынесенный этому лицу 4 августа 2017 года судом Видземского предместья Риги.

Как сообщалось, обвиняемый в противоправном участии в вооруженном конфликте на востоке Украины Артем Скрипник в ходе досудебного расследования в Полиции безопасности (ПБ) признал свою вину в преступных деяниях, включая убийства людей.

В суде Скрипник утверждал, что занимался на Украине гуманитарной деятельностью, а в своих показаниях в ходе досудебного расследования оболгал себя, так как находился под психологическим давлением.

26 апреля суд просмотрел видеозапись показаний обвиняемого, данных следователям ПБ. В них Скрипник рассказывает, что жил в Москве и с 2008 года участвовал в групповых занятиях, в том числе на военные темы. Летом 2014 года ему предложили вместе с этой группой отправиться в восточную Украину. За один день участия в вооруженном конфликте ему предложили 20 тыс. рублей.

Оружие и форму Скрипнику выдали еще в России, а в боевых действиях в Луганске и Донецке он участвовал с июля 2014 года. Скрипник признался, что убивал людей - как снайпер он застрелил более 100 человек. После ранения он месяц лечился в больнице, а потом продолжал участвовать в боевых действиях до конца апреля 2015 года.