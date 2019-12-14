Дзинтарс: можно гордиться достигнутым в демографии и защите латышской среды

Дзинтарс обратил внимание на то, что в ближайшие годы пройдут несколько выборов, что не является самым здоровым временем для партий, так как нужно вкладывать энергию в борьбу за власть, что может отнять энергию для работы во благо страны. В то же время национальное объединение в предвыборное время может быть выше предвыборной борьбы, посвятив внимание своей миссии и целям, утверждает политик.

Такой подход позволяет реализовать то, что VL-TB/LNNK в своих сферах надзора - культуре, земледелии и частично демографии - может гордиться хорошим ростом, и что от представителей сферы получены благожелательность, признание и поддержка, отметил лидер нацобъединения. Он также указал, что нацблок - вторая по популярности партии в стране.

Главная высшая цель VL-TB/LNNK - представительство латышского Латвийского государства и латышской нации сквозь время. В отличие от нескольких партий, у которых это может быть одной из нескольких целей, для национального объединения это основа основ, отметил политик.

Дзинтарс указал на то, что чтобы эту цель достичь, необходимы большие семьи, чтобы лояльные к Латвии люди оставались жить в Латвии, внешняя и внутренняя безопасность, благополучное международное положение и чтобы люди чувствовали себя счастливыми.

Он указал, что демография как важный приоритет в переговорах по бюджету - "наша лепта" в достижении этой цели.

Несмотря на то, что общие показатели не столь удовлетворительны, все-таки прирост рождаемости в Латвии - самый быстрый в Евросоюзе, и это совпадает со временем, когда поддержкой этого вопроса со стороны государства занялось национальное объединение, сказал лидер VL-TB/LNNK.

В качестве одного из достижений в сфере культуры политик упомянул пропорционально больший прирост зарплат для работников культуры с момента восстановления независимости, а также обратил внимание на то, что VL-TB/LNNK заблокировало любые попытки создать угрозу роли латышского языка.

Сегодня во время съезда национального объединения VL-TB/LNNK будет избран новый председатель и остальные члены правления партии.