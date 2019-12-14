Избраны правление и председатель VL-TB/LNNK

За его кандидатуру было отдано 239 голосов, а против - 16.

Также было принято решение, что в правлении партии будет работать председатель Сейма Инара Мурниеце, депутаты парламента Илзе Индриксоне, Ритвар Янсонс, Эдвин Шноре и Янис Иесалниекс, министр земледелия Каспар Герхардс и его советники Эдвард Ратниекс и Янис Эглитис, депутат Рижской думы Иева Холма и депутат думы Баусского края Райтис Абелниекс.