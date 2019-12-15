Пуце оценит предложение VL-TB/LNNK создать структуры "нулевого" уровня

По словам министра, представители структур "нулевого уровня" могли бы нести ответственность за такие вопросы, как, например,

ремонт сломанной скамейки на местной автобусной остановке, чтобы подобные проблемы не нужно было решать на заседании краевой думы.

В отличие от муниципалитетов первого или краевого уровня, где для принятия более масштабных решений требуется участие экспертов в различных областях, местные структуры "нулевого уровня" могли бы выполнять функции, аналогичные тем, которые в настоящее время выполняются волостными старейшинами, пояснил Пуце.

Министр сказал, что от окончательного объема передаваемых в ведение местных структур функций зависит то, будет ли работа в них добровольной или оплачиваемой.