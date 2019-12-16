Как члены Нацобъединения подружились с украинскими ультраправыми
Будущее Европы, согласно генсеку входящей в правящую коалицию партии Национальное объединение (HA) Райвису Зелтитсу, таково. Сначала Евросоюз развалится на несколько региональных блоков при формальном сохранении единства. Одним из этих блоков, в который войдет и Латвия, станет Интермариум во главе с Польшей.
Члены "Национального объединения" (НА) искали единомышленников не только среди британских неонацистов, но и украинских ультраправых
Затем произойдет распад России, а Западная Европа будет захвачена исламистами. И только Интермариум, простирающийся от крымских пляжей до Рижского залива, останется стоять как незыблемый оплот европейского цивилизации и центр новой формации, которую Зелтитс называет называет Европой Наций. Не только стоять, но и расширяться на восток за счет распавшейся России.
Этот драматичный прогноз Зелтитс изложил на сайте Новый национализм, который позиционирует себя как "национал-консервативное" издание для "свободомыслящих людей региона Интермариум".
Помимо самого Зелтитса, авторами сайта являются его коллега по Национальному объединению Даце Калныня, а также Елена Семеняка — международный секретарь украинской партии Национальный Корпус, политического крыла Азовского движения, выросшего из добровольческого полка Азов. Сам полк формально является частью Национальной гвардии Украины. Созданный в самой начале российской агрессии он стал полюсом притяжения для правых экстремистов из самой Украины и других стран, как ни парадоксально — прежде всего из России.
Идея Интермариума возникла в эпоху распада Российской империи, но вскоре была забыта. Однако российская агрессия в Украине и волна крайне-правого популизма, охватившая Европу в 21-м веке, вдохнули в нее новую жизнь.
Трудно найти более убежденных сторонников Интермариума, чем друзья Нацобъединения из Азова. "Наша идея — мы не восток и не запад, мы — Интермариум, Междуморье, Балто-Черноморская общность, — говорил основатель полка Азов и лидер Национального корпуса Андрей Билецкий в интервью журналу Фокус в 2016 году. В программе Нацкорпуса, говорится, что вместо вступления в Евросоюз Украина должна стать “основой Балто-Черноморского Союза нового Европейского единства".
Проект Bellingcat, установивший ответственность России за гибель малайзийского самолета в небе над Украиной и отравление Сергея Скрипаля в Великобритании, неоднократно писал о том, что представители Азова открыто пропагандируют "белый терроризм" и прославляют крайне-правых террористов, таких как Брентон Таррант и Андерс Брейвик.
В выпущенном в марте 2019 года докладе Госдепартамента США о правах человека Национальный корпус описывается как "националистическая группа, пропагандирующая ненависть". Доклад Freedom House от 2018 года называет организацию экстремистской. В октябре 40 конгрессменов США подписали обращение с требованием признать Азов террористической организацией. В этом списке уже находится британская организация Национальное действие, которая имела в связи с Нацобъединением, через того же Зелтитса.
Благодаря друзьям из Нацобъединения, представители Азовского движения получили доступ в генеральный штаб латвийской армии, на латвийскую военную базу и в парламент страны.
Зелтитс и Калныня отказались от комментариев для этой истории. Сопредседатель НА Райвис Дзинтарс заявил Re:Baltica, что представители НА вступали в контакт с Азовским движением как частные лица и что геополитические взгляды генсека НА Зелтитса не характеризуют политику и идеологические установки партии. По его мнению, азовцы спасли Латвию от российского вторжения, остановив врага под Мариуполем.
Единственный непосредственно связанный с Азовом представитель Национального объединения, согласившийся говорить с Re:Baltica, заявил, что не разделяет экстремистской составляющей идеологии его украинских друзей, однако он считает вероятной межрасовую войну в Европе, и высказывает мнение о том, что теракты Брейвика и Тарранта был спровоцированы про-иммигрантской политикой западных стран.
Реконкиста
Главным вдохновителем идеи Интермариума в Латвии был был один из создателей национальной армии, генерал Петерис Радзиньш. Во время гражданской войны он служил в украинской армии гетмана Скоропадского. Этот опыт заставил его размышлять об общности судьбы Украины и балтийских государств и неизбежности их союза.
В наши дни главным популяризатором идей генерала является член Нацобъединения, земессаргс Агрис Пурвиньш, который возглавляет Общество генерала Радзиньша. За последние годы Пурвиньш несколько раз приезжал в Украину. Своим главным контактом в этой стране он называет Елену Семеняку. "Молодая, энергичная, умная. Комсомолка, красавица, спортсменка", — говорит Пурвиньш, цитируя знаменитую советскую кинокомедию.
Азовцы вызывают у Пурвиньша ностальгию по собственной молодости, которая пришлась на период возрождения латвийской государственности. "Они очень близки по духу к тому, каким тогда была земессардзе". Именно по этой причине он не видит большой проблемы в их радикализме: "У нас тоже всякое было. Ну украинцы, конечно, более горячие чем латыши".
Для идеологов Азова, таких как Семеняка, Интермариум скорее является политически корректным фантиком, в который завернута их стержневая идеологема — Реконкиста. Этот термин восходит к освобождению средневековой Испании от мусульманского владычества. Азовцы видят Украину новой Андалусией, с которой начнется освобождение Европы от мигрантов, либералов и космополитов.
В своем интервью в передаче Reconquista Live на онлайн-радио Азов в 2015 году Семеняка определяет Реконкисту как континентальную освободительную войну, которая уже началась в Украине, продолжится в России, а охватит всю Европу, включая Балтию. "Лозунг Реконкисты звучит так — сегодня Украина, завтра Русь и вся Европа", — говорит Семеняка. Ведущий представляет ее как "координатора украинской Реконкисты".
В июле 2016 года Национальный корпус организовал в Киеве первую конференцию Группы содействия развитию Интермариума. Согласно публикации Елены Семеняки на сайте Зелтитса, состав участников был столь же представительным, сколь и пестрым — от военных атташе четырех европейских посольств (Польши, Литвы, Венгрии и Румынии) до неонацистов из России.
Заметной фигурой на конференции был Алексей Левкин — российский политэмигрант, ключевой персонаж неонацистской онлайн-платформы Wotanjugend и лидер NCBM группы M8L8TH (что в устном варианте расшифровывается как "Молот Гитлера"). Аббревиатура NCBM означает национал-социалистический блэк-метал.
В родной Твери Левкин 2010 году был осужден за участие в неонацистской банде, убивавшей мигрантов. После нападения путинской России на Украину в 2014 году он, как и десятки других российских крайне-правых, влился в ряды Азова и воевал против путинского режима, который они считают необольшевистским и русофобским.
Левкин — близкий соратник Семеняки и соавтор одного из ее ключевых проектов, в котором засветились гости из Латвии. В одной из своих публикаций Семеняка описывает как "русского добровольца полка Азов, ответственного за идеологического образование полка".
Сайт и телеграм-канала WotanJugend дают о очень ясное представление об идеологии Левкина. Это абсолютно дистиллированный культ Гитлера и Третьего Рейха, густо смешанный с героизацией "белого" терроризма — а именно персонажей, подобных Брентону Тарранту, расстрелявшему 51 посетителя мечети в новозеландском Крайстчерче в марте этого года. Практически сразу же после теракта в Новой Зеландии WotanJugend опубликовал русский перевод манифеста Тарранта.
Первого мая этого года WotanJugend провел в Киеве ночь памяти Адольфа Гитлера, которая открылась чтением стихотворения “Гитлер на 1000 лет”, а закончилось выступлением группы Левкина M8Л8ТХ, исполнившей композицию “Грядет”, описанную на сайте WotanJugend как “гимн эзотерического гитлеризма”
Телеграм-канал WotanJugend промотирует другие радикальные каналы на русском, украинском и английском языках, которые впрямую обсуждают практические аспекты террористической деятельности, такие как боевые действия в городских условиях.
Пакт стали
Три года назад представители Национального объединения получили возможность своими глазами увидеть главное детище Семеняки и Левкина — ежегодный фестиваль национал-социалистического блэк-металаАсгарда Рейд.
Параллельно с музыкальным фестивалем происходит конференция, носящая то же название, что и знаменитый договор о военном и политическом союзе между гитлеровской Германией и фашистской Италией — Пакт стали. В конференции принимают участие видные крайне правые мыслители из стран проектируемого Интермариума, а также Скандинавии и США. Согласно публикации East Journal на сайтеWotanjugend, во время фестиваля происходит в рекрутирование бойцов Реконкисты, желающих "остановить декаданс Европы".
Именно на этом фестивале в декабре 2016 года оказались представители Национальной объединения. Версии этого события разнятся. В своей статье на сайте Зелтитса The New Nationalism Семеняка утверждала, что Агрис Пурвиньш выступил на конференции Пакт стали с речью, озаглавленной "Интермариум — цивилизационный форпост Европы". Однако по его собственным словам, Пурвиньш присутствовал лишь на музыкальной части фестивали, а на конференцию у него уже не хватило времени.
Свою речь, утверждает Пурвиньш, он передал Семеняке, и та зачитала ее перед собравшимися. Пурвиньш говорит, что латвийская делегация застала окончание концерта и пресс-конференцию музыкантов. "Мы были в пиджаках и платьях, а они металлисты", — смеется он. Идеологическое содержание фестиваля его "мало интересовало". На прямой вопрос об открытой симпатии организаторов в немецкому нацизму, Пурвиньш сказал, что в Германии времен Гитлера все было не так однозначно: "Даже Советском Союзе не было все плохо — самое хорошее мороженое там было. Так же и в Германии".
Официальной причиной визита латвийской делегации во главе с Даце Калныней в Киев стало открытие выставки в латвийском посольстве, посвященной генералу Радзиньшу.
В церемонии участвовал посол Латвии в Украине Юрис Пойканс. Генсек Нацобъединения Зелтитс направил видеобращение участникам этого события, в котором он раскритиковал "брюссельских федералистов", без которых, по его мнению, Латвия может и обойтись: "Мы сами европейцы, не хуже их самих. И мы можем создать Европу будущего. Нам не нужна ни вавилонская башня, ни башни Кремля".
По словам Пурвиньша, к моменту этого визита Калныня и Зелтитс уже были связаны с Азовом. "Без их помощи я бы не смог организовать выставку и так далее. У них же политические связи — и с посольством тоже", — говорит он.
Азов под Рижским замком
В апреле 2017 года, ныне покойный представитель Национального объединения и бывший офицер армии США Константинс Пупурс участвовал во второй конференции Интермариума. На фотографиях с конференции, опубликованных в украинской прессе, видны как сам Пупурс, так и Левкин. Пурвиньш говорит, что он не смог принять участия в конференциях Интермариума из-за отсутствия денег и времени.
В сентябре 2018 году Даце Калныня и Елена Семеняка оказались в числе лекторов на националистическом фестивале Голосеевская Крыивка в Киеве. Хедлайнером фестиваля выступила украинская группа Сокира Перуна, имеющая логотип в виде стилизованной свастики и исполняющая песни с такими названиями как "Герои белой расы" и "Слава скинхедам великой Руси".
Через несколько дней Елена Семеняка посетила Латвию. После экскурсии по латвийскому сейму, которую для нее провела Даце Калныня, Семеняка выступила в Бауске с речью, посвященной Интермариуму. Она говорила о том, что страны Восточной Европы должны проводить в жизнь собственную военную доктрину, не оглядываясь на НАТО и ЕС.
Визит в Армию
Пурвиньш рассказывает, что находясь в Бауске, Семеняка проявила интерес к латвийскому опыту организации территориальной обороны. Этот разговор положил начало плотным контактам Пурвиньша и Земессардзес с школой имени Коновальца — военно-учебного заведения, созданного полком Азов для подготовки собственных сержантских кадров и их индоктринации в крайне-правую идеологию Азовского движения. Неожиданно для него самого оказалось, что Пурвиньш учился на одном курсе в Балтийском колледже обороны в Тарту с первым директором школы, грузинским офицером Георгием Купарашвили, и даже хранит дома его дипломную работу. В феврале 2018 Пурвиньш посетил базу Азова в Восточной Украине и выступал перед бойцами Азова в Киеве.
В мае этого года Пурвиньш привёз в Латвию делегацию школы во главе с ее новым командиром Кириллом Беркалем. Делегация была приглашена "на кофе-брейк" в Генштабе латвийской армии, а также посетила тренировочный центр Земессаргов и пообщалась там с ее начальником, майором Артуром Макси. Кульминацией визита стала торжественная церемония возле стены Рижского замка, резиденции президента Латвии. Выступая на церемонии открытия мемориальной таблички посвященной Радзиньшу Беркаль заявил, что Украина и балтийский страны "должны создать мощный военно-экономический союз по модели Великого княжества литовского".
Пурвиньш не ожидал, что визит азовцев будет так легко организовать. "Я даже удивился. Я предложил, штаб армии сказал окей", — говорит он. Пурвиньш говорит, что Земессардзе имеет официальный договор о сотрудничестве с Национальной гвардией Украины. Однако хотя сам полк Азов является частью Нацгвардии, статус Школы Коновальца неясен. На ее сайте сказано, что азовцы создали ее, "не дожидаясь указов сверху". Школа не упоминается в перечне учебных структур на сайте Национальной гвардии.
На запрос Re:Baltica пресс-служба минобороны ответила, что Латвия "была и будет поддерживать всех, кто выступает за демократию, территориальную целостность страны и суверенитет в соответствии с международно признанными нормами", правда не пояснив, каким образом взгляды представителей Азова соответствуют этим критериям. Министр обороны Артис Пабрикс заявил, что отдельные факты ни о чем не говорят, а только помогают России обвинять Латвию в нацизме.
Начальника базы земессаргов Артурс Макси, который принимал азовцев, заявил, что те не делали во время визита экстремистских заявлений и по духу напоминают самих земессаргов начала 90х.
Расовая война
Пурвиньш не вполне разделяет скепсис азовцев относительно евроатлантических структур. Он говорит, что "обеими руками за НАТО", однако не уверен в долговременной устойчивости этого блока. "Как военный я больше ориентируюсь на худший вариант развития событий, ищу резервный план", — говорит он. Что касается ЕС, то там, по его мнению, баланс слишком сильно смещен в сторону прав человека, особенно беженцев, в ущерб интересам наций.
В разговоре с Re:Baltica Пурвиньш заявил, что ему не близки нацистские и расистские взгляды представителей Азова и что его также неприятно поразил их антисемитизм. Тем не менее, он называет Реконкисту "близкой и параллельной Интермариуму идеей". "В истории всегда было — между нациями, между религиями идет борьба, — говорит Пурвиньш. — В этой борьбе выживает сильнейший. Это человеческая сущность, это сущность природы. Зайди в лес и увидишь, как деревья и кусты борются за место под солнцем".
Миграцию жителей других континентов в Европу он считает частью той же борьбы. Африканцы и мусульмане, говорит Пурвиньш, рождаются быстрее чем европейцы, поэтому в ближайшее время может начаться мировой межрасовый конфликт. “Если ресурсов, еды не хватит, это будет жестокая война”, — говорит Пурвиньш. По его личному мнению, представители разных рас должны жить раздельно. Сам он вспоминает, как ему неприятно было жить по соседству с цыганами в Добеле.
Неонацизм, считает Пурвиньш, является естественной реакцией на иммиграцию в Европу представителей других рас. “Вот пустили большое количество черной расы, и уже восточной Германии поднимается серьезный нацизм, уже вспоминают о Гитлере”, — говорит Пурвиньш.
“Белый терроризм”, по его мнению, также спровоцирован про-иммигрантской политикой западных стран: “Такие эксцессы создает система. Я был в Норвегии на военных учениях в конце 90х. Тогда там было меньше 2% инородцев, а сейчас их очень там много. Брейвик — это последствие”. Действия “белых террористов”, подобных Брейвику, расстрелявшему 69 молодых норвежцев в 2012 году, он считает вредными для дела европейских националистов, однако ответственность за них он возлагает на правительства западноевропейских стран.