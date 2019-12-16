Как члены Нацобъединения подружились с украинскими ультраправыми

Пурвиньш не ожидал, что визит азовцев будет так легко организовать. "Я даже удивился. Я предложил, штаб армии сказал окей", — говорит он. Пурвиньш говорит, что Земессардзе имеет официальный договор о сотрудничестве с Национальной гвардией Украины. Однако хотя сам полк Азов является частью Нацгвардии, статус Школы Коновальца неясен. На ее сайте сказано, что азовцы создали ее, "не дожидаясь указов сверху". Школа не упоминается в перечне учебных структур на сайте Национальной гвардии.

На запрос Re:Baltica пресс-служба минобороны ответила, что Латвия "была и будет поддерживать всех, кто выступает за демократию, территориальную целостность страны и суверенитет в соответствии с международно признанными нормами", правда не пояснив, каким образом взгляды представителей Азова соответствуют этим критериям. Министр обороны Артис Пабрикс заявил, что отдельные факты ни о чем не говорят, а только помогают России обвинять Латвию в нацизме.

Начальника базы земессаргов Артурс Макси, который принимал азовцев, заявил, что те не делали во время визита экстремистских заявлений и по духу напоминают самих земессаргов начала 90х.

Расовая война

Пурвиньш не вполне разделяет скепсис азовцев относительно евроатлантических структур. Он говорит, что "обеими руками за НАТО", однако не уверен в долговременной устойчивости этого блока. "Как военный я больше ориентируюсь на худший вариант развития событий, ищу резервный план", — говорит он. Что касается ЕС, то там, по его мнению, баланс слишком сильно смещен в сторону прав человека, особенно беженцев, в ущерб интересам наций.

В разговоре с Re:Baltica Пурвиньш заявил, что ему не близки нацистские и расистские взгляды представителей Азова и что его также неприятно поразил их антисемитизм. Тем не менее, он называет Реконкисту "близкой и параллельной Интермариуму идеей". "В истории всегда было — между нациями, между религиями идет борьба, — говорит Пурвиньш. — В этой борьбе выживает сильнейший. Это человеческая сущность, это сущность природы. Зайди в лес и увидишь, как деревья и кусты борются за место под солнцем".

Миграцию жителей других континентов в Европу он считает частью той же борьбы. Африканцы и мусульмане, говорит Пурвиньш, рождаются быстрее чем европейцы, поэтому в ближайшее время может начаться мировой межрасовый конфликт. “Если ресурсов, еды не хватит, это будет жестокая война”, — говорит Пурвиньш. По его личному мнению, представители разных рас должны жить раздельно. Сам он вспоминает, как ему неприятно было жить по соседству с цыганами в Добеле.

Неонацизм, считает Пурвиньш, является естественной реакцией на иммиграцию в Европу представителей других рас. “Вот пустили большое количество черной расы, и уже восточной Германии поднимается серьезный нацизм, уже вспоминают о Гитлере”, — говорит Пурвиньш.