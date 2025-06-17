Главное за 17 июня ЧП на Саркандаугаве, подводные камни аренды с правом выкупа и новая жизнь здания La Rocca

Во вторник на Саркандаугаве поезд сбил человека, TVNET+ выяснил подробности сделок, дающих возможность не просто платить аренду за съемное жилье, но в последствии стать его собственником, кроме того, мы побывали в помещениях культового клуба La Rocca и узнали, что там происходит сейчас. Об этом и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET за вторник, 17 июня.
Новости Латвии:
Многие жители Латвии мечтают обзавестись собственным жильем, но не у всех хватает средств на первоначальный взнос либо имеются другие обстоятельства, не позволяющие оформить стандартную ипотеку. Однако есть модель, дающая возможность не просто платить аренду за съемное жилье, но в последствии стать его собственником. Об особенностях таких сделок TVNET+ поговорил с риэлторами и юристами. Специалисты признают, что подобные сделки требуют очень грамотного юридического оформления. Рассказываем о плюсах и минусах.
Бывший боксер Майрис Бриедис, избранный в Рижскую думу, заявил в интервью журналу Privātā Dzīve, что будет работать в статусе независимого депутата.
Во второй половине дня во вторник на Саркандаугаве поезд сбил мужчину, из-за чего значительно задерживается движение поездов на линии Скулте, подтвердили порталу TVNET представители ViVi.
Комиссия Сейма по делам госуправления и самоуправлений подготовит для рассмотрения в парламенте поправки к закону об устройстве госуправления, чтобы исключить из него требование об обнародовании данных о зарплатах должностных лиц, сообщили агентству LETA в пресс-служба Сейма.
В Латвии более 97 тысяч семей, в которых матери воспитывают детей в одиночку. Почти 42 тысячам детей государство выплачивает алименты вместо другого родителя, чаще всего - отца. Хотя в этом году минимальная сумма алиментов увеличилась, некоторые матери, которые воспитывают детей в одиночку, не в состоянии свести концы с концами без помощи родственников. По оценкам матерей, минимальный прожиточный минимум для женщины с ребенком составляет 1200 евро в месяц. Однако есть женщины, которые содержат свои семьи самостоятельно и наслаждаются статусом матери-одиночки. Четыре матери делятся своим опытом.
За рубежом:
"Террористический режим Украины не хочет мира"; "Российский меморандум содержит минимум самоочевидных требований"; "Жители крупных украинских городов, собирайте семьи и уезжайте, потому что все закончится очень плохо" - таковы были основные сообщения российской пропаганды на прошлой неделе.
Учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит "Большой семерки", сообщил в понедельник, 16 июня, Белый дом.
Этой весной британка Бет Мартин вместе с мужем и двумя детьми отправилась на отдых в Турцию. Однако, едва прилетев, она попала в больницу. Дальше для семьи начался кошмар: близким долго не говорили, что с Бет, не давали навестить ее, а в итоге выяснилось, что она скончалась. Более того, репатриированное на родину тело женщины оказалось без сердца. После долгого молчания турецкие медики наконец обнародовали причину смерти. Однако у семьи все еще остались вопросы по поводу произошедшего.
В совместном заявлении участников саммита G7 говорится, что Иран - "главный источник региональной нестабильности и террора". Прямая критика действий Израиля против Ирана в документе отсутствует.
Литва во вторник, 17 июня, начала эвакуацию граждан стран Балтии из Израиля, сообщает национальное радио LRT.
Интересное чтиво:
Спустя 25 лет на здании культового клуба La Rocca появилась вывеска SPELET. Тогда стало понятно, что в Риге открывается новый концертный зал. TVNET+ смог попасть в помещения и пообщаться с его представителями.
С тех пор, как адвокат Маргарита Гаврилова защищает интересы семьи Яниса Тиммы, чтобы выяснить правду о смерти латвийского баскетболиста, каждую неделю всплывают все новые и новые шокирующие факты, касающиеся тайн его бывшей жены Анны Седоковой. Несколько дней назад Гаврилова раскрыла последнюю информацию, которую сама адвокат прокомментировала словами: "Я впервые вижу что-то подобное!".
20 июня в Риге пройдет спектакль по стихам Лианы Ланги, которые она написала на русском языке, сообщил режиссер Кай Гэ в своих соцсетях. Рассказываем, что известно о нем и возглавляемом им Латвийском театре протестной культуры.
Совсем недавно до Латвии дошел слух о том, что Алла Пугачева якобы не приедет в этом году на организуемый Лаймой Вайкуле фестиваль, поскольку ее дочь Кристина Орбакайте внесена в "черный список" Латвии. Однако в интервью журналу Privātā Dzīve Вайкуле поделилась совершенно другой информацией.
Андрей Данилко, выступающий в сценическом образе Верки Сердючки, спел на концерте в Киеве несколько песен на русском языке, после чего на него написали несколько официальных жалоб.
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