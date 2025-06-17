Главное за 17 июня ЧП на Саркандаугаве, подводные камни аренды с правом выкупа и новая жизнь здания La Rocca

В совместном заявлении участников саммита G7 говорится, что Иран - "главный источник региональной нестабильности и террора". Прямая критика действий Израиля против Ирана в документе отсутствует.

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Литва во вторник, 17 июня, начала эвакуацию граждан стран Балтии из Израиля, сообщает национальное радио LRT.

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Спустя 25 лет на здании культового клуба La Rocca появилась вывеска SPELET. Тогда стало понятно, что в Риге открывается новый концертный зал. TVNET+ смог попасть в помещения и пообщаться с его представителями.

С тех пор, как адвокат Маргарита Гаврилова защищает интересы семьи Яниса Тиммы, чтобы выяснить правду о смерти латвийского баскетболиста, каждую неделю всплывают все новые и новые шокирующие факты, касающиеся тайн его бывшей жены Анны Седоковой. Несколько дней назад Гаврилова раскрыла последнюю информацию, которую сама адвокат прокомментировала словами: "Я впервые вижу что-то подобное!".

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20 июня в Риге пройдет спектакль по стихам Лианы Ланги, которые она написала на русском языке, сообщил режиссер Кай Гэ в своих соцсетях. Рассказываем, что известно о нем и возглавляемом им Латвийском театре протестной культуры.

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Совсем недавно до Латвии дошел слух о том, что Алла Пугачева якобы не приедет в этом году на организуемый Лаймой Вайкуле фестиваль, поскольку ее дочь Кристина Орбакайте внесена в "черный список" Латвии. Однако в интервью журналу Privātā Dzīve Вайкуле поделилась совершенно другой информацией.

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Андрей Данилко, выступающий в сценическом образе Верки Сердючки, спел на концерте в Киеве несколько песен на русском языке, после чего на него написали несколько официальных жалоб.

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