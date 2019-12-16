Госканцелярия раскритиковала законопроект о роспуске Рижской думы

Юристы Госканцелярии, рассмотрев подготовленный VARAM законопроект, пришли к выводу, что роспуск думы можно расценить как ограничение волеизъявления избирателей, поэтому, чтобы Кабинет министров мог его объективно рассмотреть, необходимо провести оценку соответствия включенной в законопроект и аннотацию к нему информации принципам равенства и соразмерности.

Как указывает Госканцелярия, в аннотации к законопроекту нет достаточно развернутой юридической аргументации по вопросу о повторном нарушении закона нынешним созывом Рижской думы. Аннотация не содержит оценку того, смог бы нынешний созыв Рижской думы, принимая во внимание события последних месяцев, в будущем решить вопросы, связанные с организацией вывоза мусора в соответствии с требованиями нормативных актов.

Кроме того, аннотация к законопроекту не содержит информации о том, каким образом временная администрация более эффективно сможет организовать вывоз мусора в Риге, заключила Госканцелярия.

Таким образом, юристы Госканцелярии предлагают уточнить аннотацию к законопроекту VARAM, чтобы Кабинет министров мог дать ему объективную оценку, а также предоставить возможность Рижской думе высказать свое мнение о законопроекте перед его рассмотрением на заседании правительства.

Как сообщалось, VARAM решило инициировать роспуск Рижской думы, так как дума уже второй раз оказалась неспособна выполнить одну из своих автономных функций - обеспечить услуги по вывозу мусора.