Рижская дума передаёт здание Латвийской национальной оперы и балета государству

Повторно рассмотрев предложение правления Латвийской национальной оперы и балета (ЛНОБ) безвозмездно передать здание театра на бульв. Аспазияс Министерству культуры, комитет городской собственности Рижской думы сегодня единогласно поддержал такое решение.
Комитет уже рассматривал этот вопрос 9 декабря, но решение не было принято, так как у депутатов были вопросы относительно планов Министерства культуры и его способности обеспечить необходимое финансирование ЛНОБ.
Комплекс ЛНОБ на бульв. Аспазияс, 3 состоит из исторического здания, пристройки, одноэтажного здания и земельного участка общей площадью 12 095 кв. м. С 1998 года комплекс принадлежит столичному самоуправлению, а держателем долей капитала ЛНОБ является Министерство культуры.
Как рассказал сегодня член правления ЛНОБ Сандис Волдиньш, за эти годы и государство, и самоуправление инвестировали в здание миллионные средства. Согласно договору аренды 2016 года между ЛНОБ и ООО "Ригас нами" самоуправление обязалось за 10 лет инвестировать 1,7 млн евро, которые ЛНОБ вернет через арендную плату.
За четыре года ЛНОБ выплатила 1,18 млн евро, и на момент расторжения договора долг Рижской думе составляет 871 тыс. евро.
Волдиньш рассказал, что само здание находится в удовлетворительном техническом состоянии, но есть проблемы с системами отопления, водоснабжения, канализации, электричества и другими сетями. В этом году 160 тыс. евро потрачено на аварийный ремонт. Износ систем отопления, водоснабжения, канализации составляет 70-80%, и для их приведения в порядок необходимо 2,5 млн евро.
Также от Государственной пожарно-спасательной службы ЛНОБ получала замечания в связи с системами пожарной сигнализации, электроснабжения, молниеотводами и др. На устранение недостатков также нужно около 4 млн евро.
По словам Волдиньша, если здание останется в ведении думы, ей придется искать дополнительные средства, если же оно будет передано Министерству культуры, этим займется государство. Здание запрещено будет закладывать или иным способом отягощать.
Окончательное решение по этому вопросу примет Рижская дума.