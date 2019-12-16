Рижская дума передаёт здание Латвийской национальной оперы и балета государству

Комитет уже рассматривал этот вопрос 9 декабря, но решение не было принято, так как у депутатов были вопросы относительно планов Министерства культуры и его способности обеспечить необходимое финансирование ЛНОБ.

Комплекс ЛНОБ на бульв. Аспазияс, 3 состоит из исторического здания, пристройки, одноэтажного здания и земельного участка общей площадью 12 095 кв. м. С 1998 года комплекс принадлежит столичному самоуправлению, а держателем долей капитала ЛНОБ является Министерство культуры.

Как рассказал сегодня член правления ЛНОБ Сандис Волдиньш, за эти годы и государство, и самоуправление инвестировали в здание миллионные средства. Согласно договору аренды 2016 года между ЛНОБ и ООО "Ригас нами" самоуправление обязалось за 10 лет инвестировать 1,7 млн евро, которые ЛНОБ вернет через арендную плату.

За четыре года ЛНОБ выплатила 1,18 млн евро, и на момент расторжения договора долг Рижской думе составляет 871 тыс. евро.

Волдиньш рассказал, что само здание находится в удовлетворительном техническом состоянии, но есть проблемы с системами отопления, водоснабжения, канализации, электричества и другими сетями. В этом году 160 тыс. евро потрачено на аварийный ремонт. Износ систем отопления, водоснабжения, канализации составляет 70-80%, и для их приведения в порядок необходимо 2,5 млн евро.

Также от Государственной пожарно-спасательной службы ЛНОБ получала замечания в связи с системами пожарной сигнализации, электроснабжения, молниеотводами и др. На устранение недостатков также нужно около 4 млн евро.

По словам Волдиньша, если здание останется в ведении думы, ей придется искать дополнительные средства, если же оно будет передано Министерству культуры, этим займется государство. Здание запрещено будет закладывать или иным способом отягощать.