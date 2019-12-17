Не останавливает даже запрет: жители опустошают рижские леса

Как указал член правления Rīgas meži Эдгар Вайкулис, кроме государственного управляющего лесом, есть частные владельцы леса, и перед Рождеством и Новым годом предприятие сталкивается с повреждением молодых насаждений. Это наносит большой вред будущему лесу.

"Ежегодно с приближением Рождества Rīgas meži усиливает контроль за лесом, особенно за молодыми насаждениями, однако число людей, которые по незнанию рубят для себя елочку в молодых насаждениях, столь велико, что у лесничества и отделения по защите леса предприятия не хватает ресурсов, чтобы защитить от разрушений все посадки", - сказал Вайкулис.

В принаделжащих Риге лесах елок мало, их удельный вес не достигает и 10%, и они, главным образом, посажены руками людей, за ними ухаживали на протяжении многих лет, перед этим они от семян до саженцев несколько лет росли в питомнике.

Наибольшее число жителей сконцентрировано именно в столице и самоуправлениях под Ригой. Даже если позволить небольшой части домашних хозяйств срубить в обслуживаемых Rīgas meži лесах елку, лесу будет нанесен значительный ущерб, отметил Вайкулис. По этой причине в принадлежащих столице лесах рубить елочки запрещено.

Если есть желания самим срубить или спилить елочку, нужно выезжать примерно на 50 километров за Ригу, в леса Latvijas valsts meži. В них для собственных нужд можно срубить одну елку, растущую на краю дороги или канавы, на просеке или под линиями электропередач. Молодые елки рубить нельзя ни в одном лесу.

Rīgas meži просит жителей, перед тем, как отправляться в лес за елкой, выяснить, кому принадлежит этот лес, и согласовать свои действия с владельцем леса.