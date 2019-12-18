Возможно, Польше придется покинуть Евросоюз из-за реформы судов

Польше, возможно, придется покинуть Евросоюз из-за запланированных реформ судов, предупредил Верховный суд Польши.
Данные реформы допускают подчинение судей дисциплинарному расследованию, процедурам и санкциям, основываясь на содержании принятых ими юридических решений.
Эти реформы вызвали широкую критику судей, а также привели к несогласиям между Польшей и ЕС.
Противники реформы утверждают, что это ставит под угрозу независимость судов. В свою очередь ЕС обвиняет Польшу, что та разрушает принципы и ценности, которые она приняла после присоединения к ЕС.
Дискуссии о реформах судов польские политики готовятся возобновить в четверг, сообщает ВВС.
Комментируя эти реформы, Верховный суд Польши выразил мнение, что они идут в противоречие с законами Польши и судебными нормами ЕС.
Эти противоречия могут привести к вмешательству структур ЕС в связи с нарушением Польшей соглашений ЕС, и это, в свою очередь, в конце концов может привести к тому, что Польша покинет Евросоюз.