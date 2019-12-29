Вс, 29.12.2019
В последние полгода моего пребывания процедура приемки ужесточилась. Когда привозили новый этап и его пропускали сквозь строй дубинок, очень громко включалась музыка на КП, чтобы не были слышны крики. Сергей Кривов, один из осужденных по "болотному делу"

Лучший друг Путина в Риге, толстый кот Виктор и другие "лайтовые" новости года

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#БроНеБагаж! Захватывающая история толстого кота Виктора

ФОТО: TVNET

Любовь российского рэпера Тимати с Путиным; страстный роман Анны Седоковой и латвийского баскетболиста Яниса Тиммы; эпатаж "местной Ивлеевой" в рижском общественном транспорте; развод и свадьба светской львицы Ксении Собчак и невероятная история толстого кота Виктора, который летел из Риги во Владивосток. Все эти несерьёзные новости в течение года будоражили умы читателей TVNET.

Вкратце:

  • "Блондинка в шоколаде" Ксения Собчак в 2019 году успела развестись с актером Максимом Виторганом и выскочить замуж за режиссера Константина Богомолова. А чего добился ты?
  • Рижский блогер Яна Брук в латвийских СМИ "раскрутилась" за четыре месяца - для этого нужно было проехать в нижнем белье в общественном транспорте, сделать фотосессию, обернувшись в латвийский флаг, и поучаствовать в российских ток-шоу. 
  • Рэпер Тимати открыл в Риге магазин Black Star Wear. В торговой точке можно было приобрести футболки с портретом Путина и элементы гардероба, напоминающие форму армии России. Этим он заинтересовал Службу госбезопасности и Министра внутренних дел Латвии.
  • Толстый кот Виктор, обманув "Аэрофлот", не только долетел из Москвы во Владивосток бизнес-классом, но и стал интернет-знаменитостью. Теперь он посещает тренировки, а его хозяину дарят акции авиакомпании. 
  • Заключительный сезон одного из главных сериалов десятилетия "Игра престолов" не только разозлил фанатов, но и заставил их писать петиции.
  • Латвийский баскетболист Янис Тимма и экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова официально вместе. Ходят слухи, что пара ждет пополнения!

Листайте нашу подборку, и узнайте об этом подробней!

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#БроНеБагаж! Захватывающая история толстого кота Виктора

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