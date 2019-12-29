Лучший друг Путина в Риге, толстый кот Виктор и другие "лайтовые" новости года

Любовь российского рэпера Тимати с Путиным; страстный роман Анны Седоковой и латвийского баскетболиста Яниса Тиммы; эпатаж "местной Ивлеевой" в рижском общественном транспорте; развод и свадьба светской львицы Ксении Собчак и невероятная история толстого кота Виктора, который летел из Риги во Владивосток. Все эти несерьёзные новости в течение года будоражили умы читателей TVNET.