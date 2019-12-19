"Донбасс порожняк не гонит". Главные вопросы на пресс-конференции Путина

О Рамзане и Ахмате Кадыровых

- Рамзан и Ахмат Кадыровы получили звания Героев России заслуженно. Рамзану Кадырову, помимо звания Героя России, можно было бы дать и Героя Труда (за восстановление Грозного) - но он "молодой еще, подождет"

- Рамзан Кадыров ежедневно подвергает себя опасности и принимает участие в боевых операциях: "Мне руководитель ФСБ докладывает, я ему говорю: "Представь к награде своих ребят". А он мне: "Это не мы, а кадыровцы". Я же ему запретил! Не остановить - под пули лезет".

- Ахмат Кадыров пришел выстраивать отношения с Россией, признав, что ошибся, полагая, что с другими исламскими странами Чечне будет лучше. Он погиб за Чечню, за чеченский народ и за Россию: "Я до сих пор не могу себе простить, что отпустил его на эти праздники. Он у меня был в кабинете перед этим, я сказал ему: "Оставайся". Он ответил, что должен быть у себя дома. И его взорвали".

О мусорной реформе

- в СССР не было такой отрасли как переработка мусора, Россия создает ее с нуля и основные решения уже приняты (создан федеральный оператор, 200 с лишним региональных операторов, принята схема территориального планирования)

- проблема в том, что власти недостаточно активно общаются с населением по этой теме: "Нужно избавиться от серых схем и криминала. Люди, конечно, возмущаются ростом тарифов - не было строчки такой, а теперь появилась. Нужно объяснять, чтобы все было прозрачно, чтобы было понятно, кто за что платит".

- нужно строить больше предприятий по переработке отходов и объяснять людям, как они будут работать: "В крупных мировых мегаполисах, скажем, в Токио, перерабатывающие предприятия находятся прямо в черте города. Они не воняют, людям жизнь не портят. Если мы будем использовать новейшие технологии, никаких проблем не возникнет".

Об отстранении России от Олимпиад

- решение не только несправедливое, но и не соответствующее здравому смыслу и международному праву: "За то же самое - еще раз!"

- любое наказание должно быть индивидуальным, у нас большинство спортсменов "чистые", на них не должны налагать санкции: "У нас девочки в фигурном катании выступают. Какое они отношение имеют к допингу?"

- команда не должны выступать под нейтральным флагом, если нет претензий к ее Олимпийскому комитету, решение ВАДА носит политический оттенок

О теле Ленина

- Ленин был не государственным деятелем, а революционером, по его решению территории были нарезаны так, что "не всегда соответствовали традиционным местам проживания тех или иных народов", из-за этого возникло много "болевых точек"