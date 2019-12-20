Гобземс возмутился, что Павлютс следит за игрой в НБА прямо во время заседания Сейма
18 декабря латвийский баскетболист Анджей Пасечник дебютировал в Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА). На следующий день депутат Сейма Адлис Гобземс в своем микроблоге Twitter разместил видео, на котором запечатлен другой депутат Сейма - Даниэль Павлютс, следящий за игрой Пасечника. Прямо во время заседания.
Гобземс раскритиковал действия Павлютса, прокомментировав видео следующим образом:
"Когда семикратное финансирование получено, тогда во время работы (дебатов в Сейме) Даниэль Павлутс на деньги налогоплательщиков может посмотреть НБА. Дебаты о верховенстве права и соблюдении закона уже не важны".
Kad 7kārtīgs finansējums saņemts, tad darba (Saeimas debašu) laikā @pavluts var paskatīties NBA par nodokļu maksātāju naudu. Debates par tiesiskumu un likuma ievērošanu, bet tas jau nav svarīgi. pic.twitter.com/f1X2NCRRkd— Aldis Gobzems (@AldisGobzems) 19 декабря 2019 г.
Сам Павлютс на это ответил похвалой латвийских игроков: "Пасечник молодец, отличный дебют плечом к плечу с Бертансом!"
Примечательно, что Пасечник и Давис Бертанс стали первыми игроками из Латвии, которые одновременно играли в одной команде НБА.
В своем дебютном матче против "Чикаго Буллз" Пасечник принес "Вашингтону" 9 очков и сделал 8 подборов.
Отметим, что Пасечник стал седьмым латвийским баскетболистом, который играл в НБА. Ранее в НБА играли Гундарс Ветра, Андрис Биедриньш, Кристап Порзиньгис, Родион Куруц, а также братья Дайрис и Давис Бертансы.