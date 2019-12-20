Пт, 20.12.2019
На рынке я работаю тринадцать лет, за эти годы он очень изменился. Если пройтись по рынку перед привокзальной площадью - по эдакому Шанхаю - можно узнать, каким от был в 90-х. Он весь состоял из таких будочек. Народа здесь было много - это меня и привлекло. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке

Гобземс возмутился, что Павлютс следит за игрой в НБА прямо во время заседания Сейма
Видео

ФОТО: AP/LETA/ Apollo kolāža

​18 декабря латвийский баскетболист Анджей Пасечник дебютировал в Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА). На следующий день депутат Сейма Адлис Гобземс в своем микроблоге Twitter разместил видео, на котором запечатлен другой депутат Сейма - Даниэль Павлютс, следящий за игрой Пасечника. Прямо во время заседания.

Гобземс раскритиковал действия Павлютса, прокомментировав видео следующим образом:

"Когда семикратное финансирование получено, тогда во время работы (дебатов в Сейме) Даниэль Павлутс на деньги налогоплательщиков может посмотреть НБА. Дебаты о верховенстве права и соблюдении закона уже не важны".

Сам Павлютс на это ответил похвалой латвийских игроков: "Пасечник молодец, отличный дебют плечом к плечу с Бертансом!"

Примечательно, что Пасечник и Давис Бертанс стали первыми игроками из Латвии, которые одновременно играли в одной команде НБА.

В своем дебютном матче против "Чикаго Буллз" Пасечник принес "Вашингтону" 9 очков и сделал 8 подборов.

Отметим, что Пасечник стал седьмым латвийским баскетболистом, который играл в НБА. Ранее в НБА играли Гундарс Ветра, Андрис Биедриньш, Кристап Порзиньгис, Родион Куруц, а также братья Дайрис и Давис Бертансы.

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