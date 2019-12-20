Гобземс возмутился, что Павлютс следит за игрой в НБА прямо во время заседания Сейма

Гобземс раскритиковал действия Павлютса, прокомментировав видео следующим образом:

"Когда семикратное финансирование получено, тогда во время работы (дебатов в Сейме) Даниэль Павлутс на деньги налогоплательщиков может посмотреть НБА. Дебаты о верховенстве права и соблюдении закона уже не важны".

Kad 7kārtīgs finansējums saņemts, tad darba (Saeimas debašu) laikā @pavluts var paskatīties NBA par nodokļu maksātāju naudu. Debates par tiesiskumu un likuma ievērošanu, bet tas jau nav svarīgi. pic.twitter.com/f1X2NCRRkd — Aldis Gobzems (@AldisGobzems) 19 декабря 2019 г.

Сам Павлютс на это ответил похвалой латвийских игроков: "Пасечник молодец, отличный дебют плечом к плечу с Бертансом!"

Примечательно, что Пасечник и Давис Бертанс стали первыми игроками из Латвии, которые одновременно играли в одной команде НБА.

В своем дебютном матче против "Чикаго Буллз" Пасечник принес "Вашингтону" 9 очков и сделал 8 подборов.