"Я почувствовала себя красивой": Порномодель откровенно о секретах своей профессии

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Стендапер Данила Поперечный пригласил в свой подкаст "Без души" российскую порномодель Джиа Лиссу (Jia Lissa). Девушка без стеснения рассказала, как она пришла в эту индустрию.
По мнению модели, многие мужчины до сих пор не верят, что девушка добровольно может пойти в порноиндустрию.
"Больше половины перформеров, которые снимаются в категории "лесби", им даже не нравятся другие девушки, но идут туда, потому что им платят больше, чем за "соло"", - рассказывает она.
Она откровенно призналась, что ей не нравится с такими коллегами сниматься. С мужчинами все иначе, там сразу чувствуешь симпатию. Но такие моменты могут быть в любой работе, речь не только о порно.
У самой девушки опыт очень положительный. Она понимает, что обмануть могут в любом бизнесе.
Данила объясняет, что корень зла в том, что в России проституция запрещена, поэтому девушки не защищены законом. Такая же проблема и с порнобизнесом.
Лиссу никто не принуждал приходить в порно. Когда красавице исполнилось 18 лет, она сама зарегистрировалась на веб-ресурсе. Как признается Джиа, ей было просто интересно узнать, что там происходит.
"Я была очень скромной и стеснительной девочкой. В этот день я впервые почувствовала себя красивой. Я загорелась и поняла, что это мое", - отмечает Лисса.
Так девушка продолжала свои эротические эфиры еще 2-3 года. Потом она согласилась на откровенную фотосессию. Далее ее начали приглашать сниматься в Европу, где она и встретила своего агенства.
Если говорить о контракте, то она может сниматься только для студии Blacked.
Лисса рассказала, что скоро у нее закончится эксклюзивный контракт. Она думает, что не будет его продлевать, а займется съемкой сама. Эксклюзивный контракт позволяет девушке не сниматься так много, как другие. По ее словам, она бережет свою сексуальную энергию, чтобы максимально выложиться на съемках. Но у каждого порноактера свои секреты, как сохранить возбуждение в кадре и добиться того, чтобы эрекция держалась, как можно дольше.
Тем не менее Джиа признается, что в порно она может получать такой секс, который бы у нее не был никогда в жизни.
"Я там плыву по водопаду. Выныриваю, начинаю сосать. Когда бы у меня такое было?" - говорит она.
Лисса рассказала, что пришла в порно после расставания с парнем. Ее бывший молодой человек ушел в буддийские монахи. Для нее эта новость стала шоком. Сейчас молодые люди не общаются, но расстались они на дружеской ноте.
Ведущий также обсудил с моделью всевозможные фетиши, которые существуют в этой индустрии. Оказалось, что не все так просто. Это выходит за рамки стандартных категорий, которые доступны на порносайтах.
Кроме того, ресурс PornoHub используют для интеграции рекламы. Есть компании, которые заказывают на этом сайте рекламу для своего продукта.
Девушка рассказала, что родители узнали о ее работе внезапо. Сначала она скрывала, что работает на "вебке", но после поездок и съемок за границей у нее стали появляться деньги. Мама стала подозревать, что Лисса занимается эскортом.
"Да нет, я снимаюсь в порно", - ответила девушка матери.
Она призналась, что мама все поняла и приняла.
"Не скажу, что они счастливы, но им главное, чтобы я была счастлива", - утверждает Лисса.
Джиа подчеркивает, что она подсознательно к этому шла. Она всегда хотела внимания, хотела быть любимой.
"Я стала счастливой, когда я стала честной сама перед собой... Мне нравится внимание и я получила то, что хотела", - отмечает она.
Она указывает, что сейчас отвязалась от тех стереотипов, которые навязало нам общество. Но Лисса указывает, что сейчас индустрия двигается в сторону любительского контента. Сейчас многие девушки, пары и лично она снимает домашнее порно.
Джиа довольно кокетливо рассказала о секретах съемки анального секса. Обычно актрисы перед такими сценами целый день едят мармеладных мишек.
"Когда ты снимаешь анал, то с вечера ничего не ешь и целый день чистишься... Можно есть только "мишек гамми"", - объяснила девушка.
Если говорить о проверках здоровья, то весь бизнес построен на нескольких агентствах. Есть правила, что тесты принимаются только из нескольких лабораторий. Был даже момент, когда из-за громких публикаций о том, что у кого-то ВИЧ закрыли почти все съемки на полгода.
"Мы сдаем в основном в Барселоне и Будапеште. Из Москвы не принимают больше", - сказала Лисса.
Девушка отметила, что актеры сдают тесты каждые две недели. Также они показывают друг другу тесты перед съемками. Джиа рассказала, что при сдаче теста она подписывает соглашение, о том, что есть у нее вдруг что-то находят, то оповещают все агенства, которые с ней сотрудничают.