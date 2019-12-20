Пт, 20.12.2019
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"Это - фотомонтаж": водитель уверен, что его протокол фальсифицирован

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Добросовестный водитель считает, что ему неправильно назначили штраф за применение скорости. Он получил снимок, сделанный фоторадаром, но уверен, что это - фальсификация, сообщает передача Bez Tabu. 

Нарушение было зафиксировано в январе 2019 года в 15.17 на автодороге Рига-Даугавпилс по направлению в Даугавпилс, на 116,9 километре. В судьбоносный день автомобиль Арниса был запечатлен фоторадаром у кафе Liepkalni, расположенном на обочине дороги в Плявиньском крае. 

Разрешенная в этом месте скорость составляет 70 километров в час, но в протоколе указано, что Арнис ехал в направлении Даугавпилса со скоростью 91 километр в час. Вычтя возможную ошибку устройства, скорость превышена на 18 километров в час. Штраф - 40 евро. 

Арнис рассказывает, что после осмотрения протокола он понял, что в том месте в упомянутый день вовсе и не был. 

Мужчина сам отправился осмотреть место "нарушения" и заметил несколько несоответствий с увиденной в протоколе картинкой. Для того, чтобы получить более серьезные доказательства, он обратился к экспертам, которые предоставили водителю положительное заключение. 

"Судя по теням от колес, фотография автомобиля была сделана в другом месте, на другой дороге и в другом направлении движения", - отмечает Арнис. 

Подтверждение тому, что прикрепленный к протоколу снимок является фальсификацией, Арнис получил от Латвийской ассоциации независимых экспертов (LNEA). 

"Там тень от солнца падает с другой стороны. Я все это описал, что машина ехала на восток. В это время солнце светит с противоположной стороны. Водитель сказал, что он в это время ехал обратно по другой дороге. Очень грубый фотомонтаж. Это - факт фальсификации. Эта подделка является уголовным преступлением", - указывает эксперт LNEA Николай Гуданец.

Журналисты Bez Tabu все доступные документы отправили в Государственное бюро судебных экспертиз (VTEB). Специалисты, осмотрев материалы, уже с первого взгляда засомневались в заключении Гуданьца. 

"Прочитав заключение эксперта, у меня возникли не пять "почему", а 65 "почему", потому что нигде нет пояснений, что он оценивал", - указывает руководитель VTEB Майра Ченторицка.

Ей неясно, что значит "электронная копия". По мнению Ченторицки, это просто некачественно увеличенные изображения. Глава бюро стала сомневаться в том, обладает ли эксперт Гуданец соответствующей компетенцией. 

Представитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Иева Берзиня сообщает, что в спорных случаях фоторадар также записывает видео. Вся информация проверяется - проверяется, соответствуют ли марка автомобиля, его регистрационный номер и модель запечатленному на снимке. 

"Вся информация пакуется и отправляется Госполиции для принятия решения", - подчеркивает Берзиня. 

Однако полиция указывает, что это не первый случай, в котором водитель обратился к "эксперту", чтобы оспорить штраф. 

Арнис наверняка уже много раз обращался в различные инстанции, но везде его просьбу о начале проверки отвергают. Теперь он пошел дальше - мужчина отправил заявление генеральному прокурору Латвии Эрику Калнмейерсу. 

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