Жалобы в инспекцию: работники СГД чувствуют себя униженными и не хотят идти на работу

Управленцев нужно научить элементарной вежливости, сотрудникам мешают частые реорганизации и замены руководителей, а также необдуманная организация обучения - именно такие комментарии предоставили некоторые сотрудники СГД в рамках кампании Государственной трудовой инспекции.

Как следует из итогового отчета Государственной трудовой инспекции, в ходе кампании сотрудники инспекции обратили внимание на государственные и муниципальные учреждения, которые выполняют функции надзора и контроля, а также работают с клиентами и людьми в целом.

Кампания была проведена в связи с тем, что инспекция все чаще стала получать жалобы от сотрудников СГД, которые утверждают, что чувствуют себя униженными и не хотят идти на работу.

Кроме того, растет число пациентов с профессиональными заболеваниями, вызванными психосоциальными факторами - высокой профессиональной ответственностью, высокими требованиями, угрозами насилия, очень интенсивной работой и т.д.