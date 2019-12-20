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Жалобы в инспекцию: работники СГД чувствуют себя униженными и не хотят идти на работу

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Государственная трудовая инспекция провела кампанию "Психоэмоциональные риски в рабочей среде", в отчете указав и комментарии сотрудников Службы государственных доходов (СГД), пишет Latvijas Avīze.

Управленцев нужно научить элементарной вежливости, сотрудникам мешают частые реорганизации и замены руководителей, а также необдуманная организация обучения - именно такие комментарии предоставили некоторые сотрудники СГД в рамках кампании Государственной трудовой инспекции.

Как следует из итогового отчета Государственной трудовой инспекции, в ходе кампании сотрудники инспекции обратили внимание на государственные и муниципальные учреждения, которые выполняют функции надзора и контроля, а также работают с клиентами и людьми в целом.

Кампания была проведена в связи с тем, что инспекция все чаще стала получать жалобы от сотрудников СГД, которые утверждают, что чувствуют себя униженными и не хотят идти на работу.

Кроме того, растет число пациентов с профессиональными заболеваниями, вызванными психосоциальными факторами - высокой профессиональной ответственностью, высокими требованиями, угрозами насилия, очень интенсивной работой и т.д.

Результаты исследования оказались неоднозначными, однако некоторые сотрудники СГД упомянули в своих отзывах различные проявления неорганизованности в работе руководства - большие объемы работы с маленьким сроком на ее выполнение, отсутствие мотивации и материальных стимулов.

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