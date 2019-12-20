Конфликт интересов: прокурор заявила отвод одному из адвокатов Римшевича

Йиргена пояснила суду, что Дулевскис в досудебном процессе представлял свидетеля Юриса Апейниса, который дал показания о сделке предположительно по легализации 250 тысяч евро через приобретение недвижимости в Юрмале.

Апейнис будет приглашен на одно из следующих заседаний суда как свидетель обвинения, соответственно, есть опасения в наличии конфликта интересов.

На это Дулевскис ответил, что представлял интересы Апейниса только в досудебном процессе, а с Римшевичем достигнута договоренность, что Дулевскис не будет обеспечивать защиту в конкретном эпизоде.

Таким образом, с точки зрения адвоката, уголовно-процессуальный закон не нарушается.