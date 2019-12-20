Пт, 20.12.2019
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Конфликт интересов: прокурор заявила отвод одному из адвокатов Римшевича

Илмар Римшевич и Марис Мартинсон

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Прокурор Виорика Йиргена в пятницу, 20 декабря, на заседании суда по делу о коррупции президента Банка Латвии Илмара Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсонса заявила отвод одному из адвокатов Римшевича Нормунду Дулевскису на основании конфликта интересов. 

Йиргена пояснила суду, что Дулевскис в досудебном процессе представлял свидетеля Юриса Апейниса, который дал показания о сделке предположительно по легализации 250 тысяч евро через приобретение недвижимости в Юрмале.

Апейнис будет приглашен на одно из следующих заседаний суда как свидетель обвинения, соответственно, есть опасения в наличии конфликта интересов. 

На это Дулевскис ответил, что представлял интересы Апейниса только в досудебном процессе, а с Римшевичем достигнута договоренность, что Дулевскис не будет обеспечивать защиту в конкретном эпизоде.

Таким образом, с точки зрения адвоката, уголовно-процессуальный закон не нарушается.

Суд объявил перерыв для принятия решения по ходатайству прокурора.  

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