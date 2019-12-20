Пт, 20.12.2019
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Рассмотрение дела Римшевича приостановлено; последует обращение в Суд ЕС

Адвокат Саулведис Варпиньш (слева) и президент Банка Латвии Илмар Римшевич

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Суд Рижского района в Юрмале сегодня приостановил рассмотрение дела о коррупции против президента Банка Латвии Илмара Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсонса, чтобы обратиться в Суд ЕС с преюдициальными вопросами, связанными с уголовно-процессуальным иммунитетом Римшевича как члена совета Европейского центробанка (ЕЦБ).

Это подтвердила агентству LETA представитель Судебной администрации Инара Макарова. 

Преюдициальные запросы (ст. 234 Договора ЕС) - это обращения судебных органов государств-членов ЕС, которые в процессе рассмотрения дел сталкиваются с трудностями в толковании или применении права Европейского сообщества.

Рассмотрение дела приостановлено до получения ответов от Суда ЕС, которому будет задано пять преюдициальных вопросов. Полный текст постановления об обращении в Суд ЕС будет доступен 23 декабря, сообщила Макарова.

Она добавила, что предусмотренные в январе и феврале заседания по делу Римшевича сняты из повестки дня. 

Сегодня судья Гундега Лапиня удовлетворила заявленный прокурором Виорикой Йиргеной отвод одному из адвокатов Римшевича Нормунду Дулевскису из-за конфликта интересов. 

Йиргена пояснила суду, что Дулевскис в досудебном процессе представлял свидетеля Юриса Апейниса, который дал показания о сделке предположительно по легализации 250 тыс. евро через приобретение недвижимости в Юрмале.

Апейнис будет приглашен на одно из следующих заседаний суда как свидетель обвинения, соответственно, есть опасения в наличии конфликта интересов. 

Прокуратура предъявила Римшевичу обвинения в приеме взятки в виде поездки на отдых и денежной взятки. Также ему предъявлено обвинение в легализации преступно нажитых финансовых средств. Мартинсонсу инкриминируются два преступления - поддержка взяточничества и легализация преступно нажитых финансовых средств.

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