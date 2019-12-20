Видео из Эстонии: чтобы скрыться от полиции, водитель развил скорость в 175 км/ч

"Серебристая легковушка-универсал скрылась от полиции, через несколько минут из Пайде выехала еще одна патрульная машина, - описал ход событий читатель. – Автомобиль проехал и там, где на самом деле проезда не было, например, перед основной школой Хиллара Ханссоо. Там дорога, которая перегорожена камнями, чтобы не проезжали автомобили".

Пресс-секретарь полиции Кристи Райдла подтвердила, что данное происшествие действительно имело место в пятинцу утром.

Сотрудник полицейского участка Пайде Рагне Тынтс сказала, что в 7.25 утра полицейский патруль заметил на улице Мюнди автомобиль, который ранее привлекал внимание в связи с различными нарушениями правил дорожного движения, поэтому полиция решила его проверить.

"На улице Уус полиция подала Audi знак об остановке, который водитель проигнорировал и начал удаляться от полицейской машины", - пояснила она.

"Полиция последовала за машиной. Сначала автомобиль ехал по Пайде, затем направился в Тюри, а оттуда в Рапла. На дороге Таллинн-Рапла-Тюри полиция зафиксировала скорость машины в 175 км/ч".

Тынтс добавила, что машина оторвалась от полиции в районе Пийуметса. Задержать водителя до сих пор не удалось.