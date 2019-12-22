Мосты в Риге в сомнительном состоянии: в очереди на ремонт еще два путепровода

Деглавский мост - путепровод через железнодорожные пути, соединяющий микрорайон Плявниеки с центром. Четыре полосы, полкилометра длинной. Каждый день, по данным Рижской думы, через этот мост переезжает 10 тысяч человек.

"Здесь все повреждено. Состояние 12-ой колонны совсем плохое. У остальных, ненамного лучше. Может, на них бетон сверху лучше держится", - говорил в апреле старший эксперт Бюро по надзору за строительством Петерис Годе.

В итоге, глава МВД Сандис Гиргенс распорядился закрыть путепровод до тех пор, пока его безопасность не будет вызывать сомнений у контрольных ведомств. И на некогда оживленный транспортный объект опустилась тишина.

Но тишина была только здесь. Весь город несколько недель стоял в жутких пробках. Мост в шутку называли политическим диссидентом — закрытие совпало с предвыборной кампанией в Европарламент. Сделали проверки: целых две. Государственную и независимую.

Вывод: 8 колонн в плохом состоянии. Их уже отремонтировали. В будущем году продолжится ремонт остальных колонн.

Сейчас, в декабре 2019 года, ремонт моста продолжается, но он уже открыт для движения транспорта.

Предполагается, что работы завершатся летом 2020 года – до детского Праздника песни и танцев.

Галерея: Закрытый Деглавский мост

Примерно в это же время начался ремонт Брасовского моста. В начале проектировщики даже не планировали проверять опоры на прочность. По плану было заменить покрытие.

Но во время строительных работ с колонн начала осыпаться оболочка и открылась вся правда о состоянии несущих конструкций.

"Извлечение керна из тела бетона показало, что на самом деле на сегодняшний день состояние конструкции, в частности, бетона, значительно хуже, чем предполагалось", - заявил в мае член правления компании TILTPROJEKTS Юрий Русинов.

В тот же день, когда вышел репортаж "Личного дела", на тот момент исполняющий обязанности мэра Риги Олег Буров закрыл движение на Брасовском мосту.

Закрыто оно и сейчас, спустя 7 месяцев – для автомобилей. Ходит только общественный транспорт.

"Ремонтные работы возобновятся после зимнего периода, когда начнется сезон строительных работ. Планируется, что Брасовский мост мы закончим в 2023 году", - отметила представитель Департамента сообщения Рижской думы Илзе Дишлере.

После Брасовского моста в очереди на ремонт стоят Земитанский мост и виадук на Густава Земгала гатве, состояние которых тоже под большим вопросом.