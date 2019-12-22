"Я жил в канализации": кто они, бездомные в Англии?

Саманта говорит, что жить на улице опасно, и прохожие часто смотрят на нее свысока.

"Мой знакомый спал на тротуаре, и кто-то пнул его в лицо", - говорит она.

"Я предпочла бы, если бы люди подходили и просто спрашивали, как мы оказались на улице, а не судили нас, говоря - посмотрите, она наркоманка, она алкоголичка… Мы не все такие".

Сколько людей спят на улице?

4677 бездомных было обнаружено в Англии одной осенней ночью в 2018 году. Из них 1283 человека были в Лондоне.

Но подсчитывались лишь те, кто либо спал, либо собирался ложиться под открытым небом или в неподходящих для этого зданиях - многоэтажных парковках, в подворотнях или просто на лестницах.

Те, кто был в приютах для бездомных или общежитиях, не подсчитывались, хотя официально они тоже считаются бездомными.

Согласно данным администрации Большого Лондона, на улице, хотя бы временно, оказывается все больше людей. За 2018-2019 финансовый год социальные работники в одной лишь британской столице помогли 8855 бездомным.

"Я весь день сижу под мостом"

Энтони спит в подворотне BBC

Энтони живет на улицах Линкольна и говорит, что оказался бездомным уже второй раз за этот год.

"Все дело в наркотиках и тюрьме. Я вышел из тюрьмы пять недель назад".

Энтони спит в подворотне большого магазина вместе с другими бездомными.

"Я приглядываю за Дазом и Джеком. Мне нравится быть с другими и как-то им помогать", - говорит он.

"Работники магазина будят нас в семь утра, после чего я собираю свои вещи, иду завтракать, добываю себе метамфетамины и иду сидеть весь день под мостом".

"Я на улице так давно, что даже не хочется, чтобы меня снова арестовали. Это, конечно, грустно, но я предпочту быть на улице, а не в тюрьме", - продолжает Энтони.

Он хотел бы, чтобы прохожие просто здоровались с бездомными.

"Не надо на них косо смотреть или старательно их обходить. Это может случиться с каждым. В прошлом у меня тоже все было".

"Я хочу свое жилье"

Дэвид предпочел бы, чтобы с ним просто поговорили - для него это важнее денег BBC

Дэвиду 28 лет. Он говорит, что стал бездомным в 15 лет, когда, по его словам, мать выгнала его из дома. В Бирмингеме прохожие его игнорируют, считает он.

"Если бы вы подошли и поговорили со мной пару минут - это было бы в разы лучше, чем если бы вы просто дали мне 20 фунтов".

"Все образуется, я в этом уверен. Может быть, уже в следующем году у меня будет свое жилье или хотя бы нормальная работа", - говорит он.

Дэвид говорит, что ему не страшно жить на улице.