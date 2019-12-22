В Латвии появится первая в Балтии кадетская школа

В целом Скрундское краевое самоуправление передаст Минобороны шесть строений и земельный участок площадью 6,4 га.

Министр обороны Артис Пабрикс ранее сообщил, что первые 50 курсантов могут быть набраны в сентябре 2021 года.

Планируется, что в будущем в школе будет обучаться до 200 кадетов.

Это будет первая в Балтии кадетская школа, которая будет готовить кадры для вооруженных сил Латвии.