В Латвии появится первая в Балтии кадетская школа

Министерство обороны подготовило проект распоряжения правительства о передаче в собственность государства бывшей Рудбаржской основной школы им. О. Калпакса и прилегающих к нему зданий.
В целом Скрундское краевое самоуправление передаст Минобороны шесть строений и земельный участок площадью 6,4 га.
Министр обороны Артис Пабрикс ранее сообщил, что первые 50 курсантов могут быть набраны в сентябре 2021 года.
Планируется, что в будущем в школе будет обучаться до 200 кадетов.
Это будет первая в Балтии кадетская школа, которая будет готовить кадры для вооруженных сил Латвии.
Рядом со Скрундой расположен военный полигон, который может использоваться для обучения кадетов.