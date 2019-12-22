Вс, 22.12.2019
Социальная сеть, как явление, была всегда – я и мои знакомые, и знакомые знакомых. В мое время, например, были переписки на партах - тоже социальная сеть, кстати. Сложная и медленная. А когда появился интернет, эту штуку стало возможно формализовать. Андрей Коняев, научный журналист

В Латвии появится первая в Балтии кадетская школа

Артис Пабрикс

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Министерство обороны подготовило проект распоряжения правительства о передаче в собственность государства бывшей Рудбаржской основной школы им. О. Калпакса и прилегающих к нему зданий.

В целом Скрундское краевое самоуправление передаст Минобороны шесть строений и земельный участок площадью 6,4 га.

Министр обороны Артис Пабрикс ранее сообщил, что первые 50 курсантов могут быть набраны в сентябре 2021 года.

Планируется, что в будущем в школе будет обучаться до 200 кадетов.

Это будет первая в Балтии кадетская школа, которая будет готовить кадры для вооруженных сил Латвии.

Рядом со Скрундой расположен военный полигон, который может использоваться для обучения кадетов.

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