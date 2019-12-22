Он же "Цезарь": в Таллинне задержан сбежавший из России вор в законе

Эстонские власти прокомментировали информацию российских СМИ о том, что бежавший от российских правоохранительных органов в Таллинн вор в законе Виктор Жаринов, известный как Цезарь, был пойман и возвращен в Россию, пишет Rus.Postimees.
"Мужчина был задержан полицией и выслан из Эстонии за нарушения визового режима", - лаконично прокомментировали rus.err.ee в пресс-службе Департамента полиции и пограничной охраны.
Ранее на этой неделе российские СМИ сообщили о том, что 36-летний Виктор Жаринов, находившийся в международном розыске, был задержан в Таллинне и передан российским властям.
По информации портала www.primecrime.ru, в операции по его поимке также были задействованы сотрудники Интерпола и ФСБ.
Предположительно, 36-летний Жаринов скрылся в Европе после того, как его объявили в розыск по делу о похищении двух жителей Ульяновска, которых он намеревался убедить передать контроль над коммерческими организациями преступной группировке.
На сайте Следственного комитета России говорится, что в отношении 36-летнего гражданина РФ Жаринова возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).
По данным следствия, в мае 2013 года Жаринов, являясь одним один из криминальных авторитетов Нижегородской области, занял высшее положение в преступном сообществе – "вор в законе".
С указанного времени и по ноябрь 2019 года им было организовано совершение нескольких тяжких и особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации.
Так, в 2019 году он, как полагает следствие, организовал похищение двух жителей города Ульяновска, которых насильно удерживали на территории Нижнего Новгорода и Чебоксар. Целью похищения являлось принуждение потерпевших к передаче контроля над одной из коммерческих организаций лицам из криминальной среды.