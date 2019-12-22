Он же "Цезарь": в Таллинне задержан сбежавший из России вор в законе

"Мужчина был задержан полицией и выслан из Эстонии за нарушения визового режима", - лаконично прокомментировали rus.err.ee в пресс-службе Департамента полиции и пограничной охраны.

Ранее на этой неделе российские СМИ сообщили о том, что 36-летний Виктор Жаринов, находившийся в международном розыске, был задержан в Таллинне и передан российским властям.

По информации портала www.primecrime.ru, в операции по его поимке также были задействованы сотрудники Интерпола и ФСБ.

Предположительно, 36-летний Жаринов скрылся в Европе после того, как его объявили в розыск по делу о похищении двух жителей Ульяновска, которых он намеревался убедить передать контроль над коммерческими организациями преступной группировке.

На сайте Следственного комитета России говорится, что в отношении 36-летнего гражданина РФ Жаринова возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

По данным следствия, в мае 2013 года Жаринов, являясь одним один из криминальных авторитетов Нижегородской области, занял высшее положение в преступном сообществе – "вор в законе".

С указанного времени и по ноябрь 2019 года им было организовано совершение нескольких тяжких и особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации.