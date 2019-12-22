Помоги нуждающимся! В Риге открылся первый в Латвии общественный холодильник

В пятницу, 20 декабря, в Риге в центре культуры Kaņepes (KKC) открылся первый в Латвии холодильник для обмена продуктами - "Шкаф общины". Каждый желающий может положить туда еду, которая может пригодиться кому-то другому, сообщают представители KKC в Facebook.
По словам организатора инициативы Беатрисе Амтинги, холодильник легко доступен каждому и любой желающий может положить или взять оттуда продукты. "Шкаф общины" представляет собой уверенность в том, что нет перепроизводства еды, а существует неравенство в ее использовании и доступности.
Впервые "Шкаф общины" (с англ. Community fridge) был установлен в 2012 году в Германии и Испании, потом последовали Великобритания, Новая Зеландия и Индия. На данный момент уже образовалась сеть организаций и объединений, которые на добровольной основе чистят, содержат и организуют размещение таких шкафов. На террасе KKC "Шкаф общины" станет первым таким общественным холодильником в Латвии. Время его работы - с 12.00 до момента закрытия KKC.
Используя "Шкаф общины" организаторы просят соблюдать правила общего пользования и гигиены, а более подробную информацию о проекте можно найти на сайте KKC.
KKC был основан в 2012 году. Цель заведения - обеспечить регулярную и высококачественную организацию и доступность культурных мероприятий для широкой аудитории, а также способствовать реализации новых творческих идей.