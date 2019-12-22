Помоги нуждающимся! В Риге открылся первый в Латвии общественный холодильник

По словам организатора инициативы Беатрисе Амтинги, холодильник легко доступен каждому и любой желающий может положить или взять оттуда продукты. "Шкаф общины" представляет собой уверенность в том, что нет перепроизводства еды, а существует неравенство в ее использовании и доступности.

Впервые "Шкаф общины" (с англ. Community fridge) был установлен в 2012 году в Германии и Испании, потом последовали Великобритания, Новая Зеландия и Индия. На данный момент уже образовалась сеть организаций и объединений, которые на добровольной основе чистят, содержат и организуют размещение таких шкафов. На террасе KKC "Шкаф общины" станет первым таким общественным холодильником в Латвии. Время его работы - с 12.00 до момента закрытия KKC.

Используя "Шкаф общины" организаторы просят соблюдать правила общего пользования и гигиены, а более подробную информацию о проекте можно найти на сайте KKC.