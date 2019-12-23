Президент Литвы: Россия всеми силами пытается переписать историю

"Один из таких примеров - отрицание влияния тайных протоколов пакта Молотова-Риббентропа на болезненную историю Европы", - заявил Науседа в понедельник на своей странице в социальной сети Facebook.

Он напомнил, что 30 лет назад, 24 декабря 1989 года, Съезд народных депутатов Советского Союза признал существование тайных протоколов пакта Молотова-Риббентропа 1939 года и объявил их недействительными.

"Эти тайные соглашения нацистской Германии и коммунистического Советского Союза определили позднейшую оккупацию балтийских стран", - написал президент.

"Историческая память обуславливает восприятие будущего. Давайте не будем забывать уроки, которые мы обязаны выучить из собственной истории и истории Европы. Давайте не будем допускать замены правды бутафорскими и лживыми вывесками", - отметил он.

В пятницу в Санкт-Петербурге на встрече с бывшими лидерами стран, входивших в СССР, президент России Владимир Путин критиковал недавно принятую Европарламентом резолюцию, которая обвиняет СССР и нацистов в том, что подписание пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году способствовало Второй мировой войне.

Российский лидер отметил, что у СССР не было иного выхода, как подписать договор с Германией, поскольку западные государства были безразличны к предложению Москвы сформировать военный альянс. "Советский Союз был последним из тех, кто не подписал пакт о ненападении с Гитлером", - сказал он.

Резолюцию Европарламента Путин назвал частью попыток Запада принизить решающую роль СССР в победе над нацистской Германией.