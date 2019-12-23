Поклонники затравили певицу Нюшу за странное имя дочери
Популярная российская певица Нюша представила наконец-то миру свою маленькую дочку и рассекретила ее имя. Но не все поклонники артисты положительно отнеслись к столь необычному имени.
Напомним, певица впервые стала мамой в ноябре 2018 года. Нюша старалась скрывать от общественности и не сообщала поклонникам ее имя.
24 декабря свет увидел новый номер журнала HELLO, где артистка представила свою маленькую крошку миру. Нюша не только дала трогательное интервью, но и раскрыла имя дочери.
"Знакомьтесь, моя дочь - Симба!"- заявила Нюша.
Нюша с дочерью и супругом, генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорем Сивовым, также приняли участие в яркой фотосессии.
Подписчики отреагировали неоднозначно.
"А муж Тимон. Извините, не удержалась", "Бедный ребёнок", "Да, тяжеловато девочке в школе будет", "Хорошо, что хоть не Пумба", "Хорошо, что не Чунга-Чанга", "Мама-Нюша, а дочка Симба", - писали фолловеры.
Впрочем, часть пользователей сошлись, что может быть - это только прозвище, а девочку зовут Серафима.
Напомним, Нюша и Игорь Сивов вступили в брак в 2017 году. Свадьба состоялась на на Мальдивских островах. В качестве диджея была приглашена Пэрис Хилтон, с Нюшей танцевал сам Леонардо Ди Каприо.
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Большая премьера на страницах нового номера HELLO! ✨ ⠀ Нюша, впервые ставшая мамой в ноябре 2018-го, в течение года скрывала лицо своей дочери от общественности и не сообщала поклонникам ее имя. Представить маленькую Симбу миру певица и ее муж, генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорь Сивов доверили HELLO! ⠀ Семья приняла участие в яркой съемке для последнего в уходящем году номера издания, который выйдет завтра, 23 декабря. Не пропустите! @hello__ru #hello_ru #hello_russia #Нюша ⠀ Интервью: Люба Егорова @darndreamer Фото: Алена Никифорова @sunny_blossom Стиль: Дарья Турова @darieturova Продюсер: Ольга Закатова @olga__zakatova Мейк-ап и прически: Елена Синяк @elena_sinyak Ассистент фотографа: Дмитрий Тарасов Ассистент стилиста: Анна Усик Ассистент продюсера: Виктория Захарочкина @sama__dobrota Благодарим LID'S EVENTHOUSE @lidseventhouse, BEST DECOR PLACE @bestdecorplace и ресторан Иностранцы за помощь в организации съемки