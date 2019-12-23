Поклонники затравили певицу Нюшу за странное имя дочери

Напомним, певица впервые стала мамой в ноябре 2018 года. Нюша старалась скрывать от общественности и не сообщала поклонникам ее имя.

24 декабря свет увидел новый номер журнала HELLO, где артистка представила свою маленькую крошку миру. Нюша не только дала трогательное интервью, но и раскрыла имя дочери.

"Знакомьтесь, моя дочь - Симба!"- заявила Нюша.

Нюша с дочерью и супругом, генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорем Сивовым, также приняли участие в яркой фотосессии.

Подписчики отреагировали неоднозначно.

"А муж Тимон. Извините, не удержалась", "Бедный ребёнок", "Да, тяжеловато девочке в школе будет", "Хорошо, что хоть не Пумба", "Хорошо, что не Чунга-Чанга", "Мама-Нюша, а дочка Симба", - писали фолловеры.

Впрочем, часть пользователей сошлись, что может быть - это только прозвище, а девочку зовут Серафима.