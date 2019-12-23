Рига: мужчина обвиняется в чрезвычайно жестоком убийстве своей подруги

Согласно обвинению, 28 февраля 2019 года обвиняемый пришёл домой (Рига, улица Маскавас) к своей подруге. Между парой возник конфликт. В порыве злости мужчина взял нож и 15 раз ударил им ее.

После её убийства обвиняемый взял её мобильный телефон и используя приложение на нем, сделал с её банковского счета перечисления. Также он украл из квартиры два мобильных телефона, планшет и банковскую карту.