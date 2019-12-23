Пн, 23.12.2019
Хочу отдать должное моему сопернику. Он дрался со мной как с мужчиной. Уважаю его за это. Мне пришлось приложить много сил, чтобы оказаться здесь. Но это только начало. Патрисио Мануэль, профессиональный боксёр-трансгендер

Рига: мужчина обвиняется в чрезвычайно жестоком убийстве своей подруги

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

Прокуратура передала в суд Латгальского предместья города Риги уголовное дело против мужчины, который с особой жестокостью убил свою подругу. Об этом сообщает пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска. 

Согласно обвинению, 28 февраля 2019 года обвиняемый пришёл домой (Рига, улица Маскавас) к своей подруге. Между парой возник конфликт. В порыве злости мужчина взял нож и 15 раз ударил им ее. 

После её убийства обвиняемый взял её мобильный телефон и используя приложение на нем, сделал с её банковского счета перечисления. Также он украл из квартиры два мобильных телефона, планшет и банковскую карту. 

Также в деле фигурирует другое лицо, обвиняемое в содействии уборки места преступления и сокрытии следов.

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