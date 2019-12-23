Почти половина жителей Латвии особо не заботится о здоровье печени

Новейшие результат Мониторинга здоровья BENU Aptieka показывают, что 48% жителей Латвии особо не заботятся о здоровье печени, лишь 24% проверяли печень, сдавая анализы, 10% пьют специальные травяные чаи, 8% обращались за советом к врачу, 6% принимают пищевые добавки, а еще 9% принимали другие меры для здоровья печени.

Мониторинг здоровья BENU Aptieka показывает интересную взаимосвязь – чем старше люди, тем чаще они сталкиваются с проблемами здоровья печени.

Например, среди жителей в возрасте от 18 до 24 лет время от времени плохо себя чувствуют из-за проблем с печенью 15%, в то время как в возрастной группе 64-75 лет этот показатель составляет 46%. Также результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что чаще из-за проблем с печенью плохо себя чувствуют русскоязычные.

В семьях, в которых говорят по-латышски, время от времени плохое самочувствие из-за проблем с печенью бывает у 22%, а в говорящих по-русски – у 35%.

Незаменимая роль печени в организме

Семейный врач Зане Зитмане поясняет, что печень играет жизненно важную роль в организме человека. Она производит и выделяет желчь, фильтрует кровь, участвует во всасывании питательных веществ и витаминов, останавливает действие токсинов и стероидов, обеспечивает иммунитет организма, хранит запасы витаминов A, D, B12 и железа, а также осуществляет белковый обмен, расщепляет углеводы, осуществляет их накопление в организме и регулирует концентрацию глюкозы в крови (если ее слишком много, то накапливает ее, а если слишком мало, то использует резервы).

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Причины, симптомы и риски проблем с печенью

Данные Мониторинга здоровья BENU Aptieka показывают, что, по мнению жителей, тремя самыми вредными факторами для здоровья печени являются алкоголь (86%), жирная, острая и соленая пища (62%), а также необоснованный прием медикаментов (60%). З. Зитмане добавляет, что на здоровье печени также негативно влияют курение, лишний вес и ожирение, малоподвижный образ жизни, потребление недостаточного количества жидкости, а также длительный прием медикаментов или их прием в больших дозах.

Семейный врач объясняет, что к более частым заболеваниям печени относятся гепатиты, жировой гепатоз, цирроз печени, фиброз печени, рак печени, а также печеночные паразиты. На возможные проблемы с печенью могут указывать такие симптомы, как желтизна кожи, слизистых оболочек и глазных белков, чрезмерная усталость, боль в правом подреберье, нарушения мочевыделения (также темная моча), накопление жидкости (чаще вокруг живота, но может быть также на щиколотках, в ступнях и других местах), а также зуд по всему телу, нарушения сна, плохой аппетит и дурнота. При появлении какого-то из упомянутых симптомов нужно как можно скорее посетить семейного врача, который назначит необходимые анализы крови и в случае необходимости направит к гепатологу. Важнейшими печеночные показателями в анализах крови являются:

· альбумин;

· АСАТ и АЛАТ;

· ГГТ;

· билирубин;

· альфа-фетопротеин.

Если врач подозревает вирусный гепатит, он может назначить специфические анализы, чтобы определить наличие антител гепатита. В случае подозрений он может направить также на ультрасонографию (USG), компьютерную томографию (CT), сцинтиграфию, магнитный резонанс (MRT) или биопсию печени.

ФОТО: Inga Kundziņa

Рекомендации по профилактике проблем с печенью

З. Зитмане подтверждает результаты, полученные в ходе лечения. Она отмечает, что проблемы с печенью начинаются после 35-40 лет и со с временем риск заболеваний печени продолжает увеличиваться. Чтобы уменьшить риск заболеваний печени, семейный врач рекомендует ряд профилактических мер:

· употреблять здоровую, сбалансированную пищу, а также достаточное суточное количество жидкости;

· регулярно заниматься физкультурой;

· избегать употребления алкоголя и курения;

· не принимать медикаменты вместе с алкоголем;

· не принимать медикаменты без необходимости или не проконсультировавшись с врачом или фармацевтом;

· гепатита А можно избежать, если регулярно мыть руки, овощи и фрукты, а также не пить грязную воду;

· гепатита В можно избежать, если сделать прививку и избегать контактов с жидкостями из организма инфицированных людей (например, кровью);

· гепатита C можно избежать, если избегать контактов с жидкостями из организма инфицированных людей (например, кровью);

BENU Aptieka проводит Мониторинг здоровья в сотрудничестве с центром исследований рынка и общественного мнения SKDS. Исследование проводилось в октябре 2019 года.