Вт, 24.12.2019
Хочу отдать должное моему сопернику. Он дрался со мной как с мужчиной. Уважаю его за это. Мне пришлось приложить много сил, чтобы оказаться здесь. Но это только начало. Патрисио Мануэль, профессиональный боксёр-трансгендер

В Саласпилсском крае горела грузовая машина с хлопком

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В Саласпилсском крае с вечера понедельника пожарные тушили грузовую машину, в которой загорелся хлопок, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В понедельник в 19:15 был получен вызов на дорогу Улброка - Огре, где загорелся автомобиль, перевозивший хлопок.

За час до полуночи пожар удалось локализовать, но работы по тушению продолжались. 

На месте событий было ограничено движение транспорта.

В понедельник в Латвии зарегистрировано 15 пожаров, в одном из них пострадал один человек, сообщает ГПСС.

В понедельник вечером спасатели получили вызов в Балви, где в двухэтажном жилом доме горели бытовые предметы и отходы на площади 15 квадратных метров.

Из горящих помещений был спасен один человек, который передан медикам. До прибытия пожарных из здания эвакуировались еще десять человек. Через несколько часов пожар был ликвидирован.

В течение суток четыре пожара были зарегистрированы в краях, семь в Риге, четыре - в других городах.

В этом году в Латвии зарегистрировано 8880 пожаров, в том числе 2769 возгораний прошлогодней травы. В пожарах пострадали 274, погибли 74 человека, в том числе трое несовершеннолетних.

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