В Саласпилсском крае горела грузовая машина с хлопком

В понедельник в 19:15 был получен вызов на дорогу Улброка - Огре, где загорелся автомобиль, перевозивший хлопок.

За час до полуночи пожар удалось локализовать, но работы по тушению продолжались.

На месте событий было ограничено движение транспорта.

Notikuma vietā darbs turpinās. Tiek dzēstas gruzdošas kokvilnas ķīpas. @Valsts_policija organizē satiksmi pa vienu braukšanas joslu. https://t.co/k22OMAQCut — VUGD (@ugunsdzeseji) December 24, 2019

Uz autoceļa Ulbroka - Ogre (P5, 7 km. - 8 km.) pie Sauriešiem deg smagā automašīna, satiksme slēgta abos virzienos, informē @ugunsdzeseji Apbraukt iespējams pa Rīgas apvedceļu (A4) un autoceļu Rīga Ērgļi (P4). pic.twitter.com/BDwAlBwpTK — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) December 23, 2019

В понедельник в Латвии зарегистрировано 15 пожаров, в одном из них пострадал один человек, сообщает ГПСС.

В понедельник вечером спасатели получили вызов в Балви, где в двухэтажном жилом доме горели бытовые предметы и отходы на площади 15 квадратных метров.

Из горящих помещений был спасен один человек, который передан медикам. До прибытия пожарных из здания эвакуировались еще десять человек. Через несколько часов пожар был ликвидирован.

В течение суток четыре пожара были зарегистрированы в краях, семь в Риге, четыре - в других городах.