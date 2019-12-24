Вт, 24.12.2019
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Да, собственно, лисички: эстонская погода шепчет

Жительница Эстонии, отправившаяся накануне Рождества в лес за печеночницей, обнаружила там во мху нечто совсем иное, пишет Rus.Postimees.

Идея погулять вдоль лесного ручья в поисках весенних цветов, пришла в голову Лидии Койтла, когда ее дочь прислала с Хийумаа (Эстония) фотографию цветущей печеночницы и лисичек. После этого она отправилась обозревать окрестности Хяэдемеэсте.

"Ого, стоило пойти посмотреть! – порадовалась Койтла. – Невероятно, что лисички на Рождество такие свежие и красивые! Их там было четыре штуки, одна малюсенькая. Пятая была постарше, уже водянистая.

Грибы она оставила расти. "Тепло же, пусть пока подрастут. Я теперь каждый день хожу их проведывать, когда есть время. В первый день Рождества времени больше, можно будет прогуляться на природу, полюбоваться красотой".

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