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Зеленский: Более 40% оружия, использовавшегося на фронте, было произведено в Украине (1)

Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: AFP/SCANPIX

Более 40% оружия, используемого украинской армией на линии фронта в войне с Россией, произведено в Украине, заявил в среду президент Владимир Зеленский.

Украинский лидер сделал это замечание во время церемонии награждения сотрудников оборонно-промышленного комплекса.

"Сегодня я наградил сотрудников нашего оборонно-промышленного комплекса. Более 40% всего оружия, которое используется на фронте для защиты Украины, производится в Украине", - сказал Зеленский.

"Украина будет делать все больше и больше, чтобы гарантировать свою безопасность - самостоятельно и с партнерами. Спасибо всем нашим работникам обороны за их тяжелый труд", - добавил президент.

"Украине всегда будет нужно собственное сильное оружие, чтобы иметь свое сильное украинское государство. Украине всегда будут нужны технологические преимущества, чтобы Россия знала, что мы ответим на любой удар", - подчеркнул он.

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