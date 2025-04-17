Украинский лидер сделал это замечание во время церемонии награждения сотрудников оборонно-промышленного комплекса.

"Сегодня я наградил сотрудников нашего оборонно-промышленного комплекса. Более 40% всего оружия, которое используется на фронте для защиты Украины, производится в Украине", - сказал Зеленский.

"Украина будет делать все больше и больше, чтобы гарантировать свою безопасность - самостоятельно и с партнерами. Спасибо всем нашим работникам обороны за их тяжелый труд", - добавил президент.

"Украине всегда будет нужно собственное сильное оружие, чтобы иметь свое сильное украинское государство. Украине всегда будут нужны технологические преимущества, чтобы Россия знала, что мы ответим на любой удар", - подчеркнул он.