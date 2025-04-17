Более 40% оружия, используемого украинской армией на линии фронта в войне с Россией, произведено в Украине, заявил в среду президент Владимир Зеленский.
Украинский лидер сделал это замечание во время церемонии награждения сотрудников оборонно-промышленного комплекса.
"Сегодня я наградил сотрудников нашего оборонно-промышленного комплекса. Более 40% всего оружия, которое используется на фронте для защиты Украины, производится в Украине", - сказал Зеленский.
"Украина будет делать все больше и больше, чтобы гарантировать свою безопасность - самостоятельно и с партнерами. Спасибо всем нашим работникам обороны за их тяжелый труд", - добавил президент.
"Украине всегда будет нужно собственное сильное оружие, чтобы иметь свое сильное украинское государство. Украине всегда будут нужны технологические преимущества, чтобы Россия знала, что мы ответим на любой удар", - подчеркнул он.
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